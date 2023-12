Page afirma que posiblemente habría dejado su acta antes de la votación en la investidura de Pedro Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (Europa Press)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha acudido este domingo al programa Salvados, donde ha hablado absolutamente de todo. Las calles de Toledo han sido la antesala, antes de pasar a temas de mayor calado, donde el presidente regional ha hecho un repaso de la actualidad política. Desde la investidura hasta la ley de amnistía, o las críticas a Pedro Sánchez por esta última y sus pactos por ERC y Junts; o sobre el tiempo que considera que durará la legislatura. Además, ha expresado que posiblemente habría dejado el acta de diputado antes de la votación de investidura de Sánchez.

El socialista de Castilla-La Mancha ha sido de los pocos líderes socialistas que ha mantenido el cargo tras las elecciones municipales y autonómicas. Además, destaca también dentro de la formación socialista por ser una de las personas más críticas del partido con Pedro Sánchez, y en especial por los pactos recientes que ha sellado con formaciones independentistas. Quien no ha dudado en contestar a todas las preguntas de forma clara y sin morderse la lengua.

Tanto es así, que al ser preguntado que habría votado en la investidura en caso de tener acta de diputado, ha asegurado: “Seguramente hubiera abandonado mi acta, pero mi situación es distinta a la de la inmensa mayoría. Yo fui el primer presidente que se vio en la necesidad de gobernar con Podemos en España. Cualquiera lo diría, con lo facha que es el Page”, recuerda entre risas. “Y no solo formé Gobierno, sino que les dejé claro que yo iba a trabajar por tener mayoría absoluta y que ello no tuvieran diputados. Cosa que conseguí”. En cuanto a pactar con Puigdemont, ha explicado: “El que hace eso ya ha hecho lo peor que se puede hacer en política. No es que hayas faltado a tu palabra o cambiado de opinión, sino algo más grave que es deliberadamente con el voto que te han dado unos ciudadanos para una cosa, hacer la contraria”.

Respecto a la amnistía, Page se ha mostrado escéptico de que pueda traer una reconciliación, dado que “hay tres cosas que no se pueden mezclar”. Por un lado, que los que se van a beneficiar con esta ley ya han asegurado “que volverán a las andadas”, que además son los “que se votan a sí mismos” y, por último, que dicha normativa fue considera como “inconstitucional” por el Gobierno, dado que cuando se trató el tema de los indultos alegaron que “no cabía en la Constitución”. Al hilo de esta cuestión, le han preguntado al líder socialista si Sánchez ha sido desleal al programa electoral, a lo que ha contestado que no le ha gustado nada y no solo en el caso del presidente, dado que se ha extendido la idea de que “da igual lo que digas en campaña” y “que cuando se gobierna puedes cambiar de opinión”.

Además, ha expresado: “No es lo mismo si la mayoría absoluta del PSOE hubiera planteado una amnistía a que la amnistía sea consecuencia, con una dosis para mí de baja moral por las peticiones de los independentistas, de chantaje y amenaza; no es lo mismo querer perdonar, a que la amnistía la firmen y aprueben y la firmen los mismos que son amnistiados”.

La legislatura y un posible referéndum

Respecto a la legislatura, Page ha expresado que tiene serias dudas de que la legislatura dure los cuatro años. En este sentido, ha matizado que habrá dos etapas distintas. “Hasta que Puigdemont pase por La Junquera, que es la frontera que separa España y Francia; tranquilamente”, esa será una parte y la otra cuando el catalán esté en España.

Por otra parte, el líder de Castilla-La Mancha ha asegurado que recurriría al Tribunal Constitucional con carácter previo si se convoca un referéndum de autodeterminación en Cataluña y, por extensión, “todo referéndum que no sea para cambiar o modificar la Constitución”. Y es que, según ha explicado, el referéndum de autodeterminación no está incluido en el acuerdo sellado entre el PSOE y Junts, dado que “en ese pacto, Puigdemont firma que acepta un referéndum en toda España y el PSOE dice que no está de acuerdo”.