Todibo revela la peculiar norma del Barça en la etapa de Messi: “No nos dejaban tocarlo”

Jean-Clair Todibo está siendo uno de los jugadores revelación en la Ligue 1 de Francia, despertando el interés de grandes equipos como el Manchester United, el Chelsea o el Newcastle. Sus actuaciones con el Niza está permitiendo que grandes clubes se peleen su fichaje para completar sus respectivas plantillas. A su temprana edad, solo tiene 23 años, el defensa francés tiene experiencia, también, en la liga española, pues en enero de 2019 se incorporó a la entidad blaugrana.

Solo tenía 19 años cuando aterrizó en la Ciudad Condal procedente del Toulouse por un millón de euros. El club culé se fijó en el francés por su corpulencia física (1,89 metros), su versatilidad (que ha demostrado en el Niza) y su técnica para sacar el balón desde atrás. Sin embargo, no terminó de encajar bajo las órdenes de Ernesto Valverde, y solo llegó a disputar cinco partidos. Tras diversas cesiones al Schalke y Benfica, el francés caló en el Niza el verano de 2021 por un traspaso de 8,5 millones de euros. Convirtiéndose en central titular su equipo, Todibo tiene en estos momentos un valor que asciende a los 30 millones de euros. Si finalmente resulta transferido, el Barcelona recibiría un veinte por ciento de su traspaso.

En una entrevista con Ligue 1 Show Francia, el de Cayenne rememoró su etapa en el club azulgrana revelando una de las normas que tenían por aquel entonces, cuando Leo Messi todavía vestía la camiseta azulgrana. “En Barcelona, no nos dejaban tocar a Messi en los entrenamientos. Puede sonar sorprendente, pero es cierto. Debíamos tener cuidado”, aseguró el francés, quien para no levantar demasiada polémica definió esta regla como “comprensible”: Es lógico, él es el mejor, no queríamos hacerle daño”.

Destacable versatilidad

La misma versatilidad que llamó la atención del club azulgrana en 2019, ha sido la que ha venido demostrado en el equipo revelación de la Ligue 1 este último año. “Me adapto a cualquier estilo de juego. Este año el entrenador quiere esto, el año pasado el otro entrenador quería algo más. Simplemente me adapto. No estoy seguro de que nuestro fútbol sea el mejor de ver porque a la gente le gusta el fútbol de transición estos días. Jugamos fútbol basado en la posesión, eso es lo que el entrenador quiere. Si aprovechamos nuestras oportunidades, la gente disfrutará mirándonos”, apuntó el francés.