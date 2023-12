“Los europeos olemos mal”: el problema con los desodorantes por el que una joven critica el olor en Europa

Mujer aplicándose un desodorante (Getty)

La joven usuaria de TikTok Paula Milio (@milioapaula) ha generado un acalorado debate en esta red social debido a sus declaraciones sobre la higiene en Europa. En un reciente vídeo, Milio ha asegurado que “los europeos olemos mal” debido a que, según su experiencia, los desodorantes disponibles en Europa contienen menos aluminio en comparación con los de otros países, supuestamente afectando su efectividad.

Milio explica que fue al salir de Europa cuando percibió la diferencia de olores. “Hasta que no sales de Europa y notas que no hay el mismo olor, la gente no huele tan mal. Luego vuelves a España y te das cuenta de que sí que existe ese olor a metro europeo”, comenta en su vídeo. La joven atribuye este problema principalmente a los productos de higiene personal, aunque también menciona que la dieta y la higiene general de las personas pueden influir.

Eficacia de los desodorantes

Compartiendo su experiencia, Milio revela que durante su estancia en Chile, se percató de que su desodorante español no era tan eficaz como los que adquirió en el país sudamericano. Inicialmente, pensó que podría ser una cuestión hormonal, pero al cambiar de producto sus dudas se disiparon.

Al regresar a España, Milio percibió un deterioro en el olor ambiental. “Vuelves aquí, haces exactamente lo mismo y te das cuenta de que es horrible”, indica. Aunque reconoce que no es posible incrementar los niveles de aluminio en los desodorantes europeos, concluye haciendo un llamado a la población para que mejore sus hábitos de higiene personal: “Obviamente, no le podemos añadir aluminio a nuestros desodorantes de aquí, pero por favor, lávense las axilas”.

Este vídeo ha suscitado múltiples reacciones y comentarios en las redes, manteniendo viva la discusión sobre las prácticas de higiene en diferentes culturas y los factores que pueden afectar la percepción del olor corporal.