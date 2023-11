Cuánto ingresan las sucursales de lotería durante el periodo de Navidad

Administración de Loterías Ópera en Madrid, protagonista en el anuncio de la Lotería de Navidad (Captura de pantalla)

El Sorteo Extraordinario de Navidad es uno de los más populares de España. La participación supera el 76% de la población adulta en el país. La euforia colectiva impulsa la compra de décimos para este sorteo. Además, los compromisos laborales o el miedo a ser el único al que no le toque el gran premio, explican las largas horas de espera en las administraciones de lotería.

Además, durante el 22 de diciembre, una vez se conocen los números ganadores, los agraciados se acercan a las administraciones para celebrar el premio. Los gritos, los llantos de alegría, el confeti y el champán son algunos de los protagonistas de esta jornada. Y en esta escena el escenario es siempre el mismo: la administración de lotería. Es una forma de cerrar el ciclo, el punto y final de la historia se pone en el mismo lugar en el que comenzó. Así, considerando su importancia, cabría preguntarse cuál es el beneficio que obtienen las administraciones de este sorteo extraordinario.

Te puede interesar: Este es el dinero que toca con un décimo premiado de la Lotería de Navidad al quitar impuestos

Este es el dinero que ganan las administraciones por el sorteo de Navidad

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) establece, en su contrato de servicios de gestión de los puntos de venta de lotería, cuál es el beneficio que les corresponde a los loteros y loteras por la venta de los billetes de los sorteos estatales. Pot tanto, según este documento, en el sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad las administraciones se quedan con el 4% del coste total de cada décimo. En consecuencia, considerando que el precio es de 20 euros, la ganancia por décimo para las administraciones es 0,80 euros. En este contexto, La Lotería de Navidad es el sorteo menos rentable para los loteros, ya que es del que menos beneficio obtienen. Estas son las remuneraciones del resto de sorteos:

Lotería Nacional : el 6 % del importe bruto de la venta.

La Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva y Euromillones, Quintuple y Lototurf : el 5,5 % del importe bruto de la venta.

Quiniela y Quinigol: el 6 % del importe bruto de las ventas

Cuáles son las terminaciones más premiadas en la Lotería de Navidad.

Te puede interesar: ¿Es más probable ganar el Gordo de la Lotería de Navidad o el EuroDreams?

Este es el dinero que gana la administración de lotería por vender un décimo premiado

Las administraciones de lotería no aumentan sus beneficios por vender un décimo premiado. No obstante, sí lo hacen si lo cobran. En este contexto, si una persona se presenta en una entidad para reclamar un premio de la Lotería de Navidad, el encargado de la lotería recibe una comisión del 2,5% del total si la cantidad abonada es menor de los 200.000 euros. En caso de que el premio sea mayor de 200.000 euros, dicha comisión queda rebajada al 1,25%. Sin embargo, no todo es dinero, el hecho de haber vendido un décimo ganador otorga un enorme prestigio al establecimiento. Esto explica la popularidad de administraciones como Doña Manolita o La Bruja de Oro.

<br/>