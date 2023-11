Qué fue de Pilar Punzano, la actriz que interpretó a Inés Alcántara en ‘Cuéntame cómo pasó’

Pilar Punzano en 'Cuéntame cómo pasó'

La longeva serie de nuestra televisión llega a su fin. Cuéntame cómo pasó dice adiós esta noche tras más de 23 temporadas y otros tantos años siendo una de las producciones más importantes de la historia moderna de la televisión española. Por ella han pasado centenares de actores, aunque los que siempre han estado ahí han sido Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Pablo Rivero o Ricardo Gómez, entre otros. Todos ellos componen a la familia Alcántara, una de las grandes familias que ha dado la televisión y cuya hija mayor, Inés, estuvo interpretada por más de una actriz.

Porque desde el principio y hasta la octava temporada, fue Irene Visedo quien dio vida a la hija mayor de los Alcántara, Inés. Sin embargo, el personaje estuvo apartado de la serie durante tres temporadas y cuando regresó lo hizo con otro rostro, con otra actriz dando vida al personaje: Pilar Punzano. La madrileña conocida por series como El comisario o Compañeros asumió el papel de Inés Alcántara durante cinco temporadas, comprendidas entre 2010 y 2015, y que le le valieron cerca de 90 episodios al frente de la serie como uno de los personajes más importantes. Todo ello cambió un buen día, en el que afirma que la despidieron de la noche a la mañana y sin previo aviso.

“Tienes la lengua tan larga como las manos, expadre. Anuncio a todos los amigos de Facebook que yo no me he ido de la serie, que me han despedido de un día para otro. La realidad es que tengo puesta una demanda por despido improcedente contra la productora Ganga Producciones S.L.”, comentaba en su muro de Facebook Punzano, desde el que arremetía directamente contra Imanol Arias, al que acusaba de haber provocado su despido de la serie, después de que este hubiese deslizado que la actriz “llevaba tiempo estando físicamente pero no de otra manera”.

Tras las acusaciones de Punzano, Imanol Arias volvió a hablar y zanjó el tema de la siguiente manera: “Pilar Punzano no es alguien que se preste, es rara y distante en los rodajes. Si soy cariñoso con Pilar, entonces con Pablo Rivero qué soy, ¿gay?, Simplemente creo que se ha sentido dolida y por eso se ha metido conmigo”, afirmaba el actor, que al año siguiente se vería envuelto en el escándalo de los Papeles de Panamá así como su productora Grupo Ganga a la que Punzano había tildado de “secta”.

El regreso de Irene Visedo y la situación actual de Punzano

A la salida de Punzano le siguió el regreso de Irene Visedo, quien volvió a asumir el papel de Inés Alcántara y lo ha hecho desde la temporada 17 hasta el final de la misma. Las acusaciones de Punzano nunca se llegaron a demostrar, mientras que el resto de actores aseguraba que la relación y convivencia en el rodaje era espléndida. Ahora la serie llega a su final y su elenco no podría parecer más unido, tanto Imanol Arias e Irene Visedo como el resto del reparto que ha permanecido hasta el último episodio.

Por su parte, Punzano no regresó al mundo de la interrpetación tras su despido de Cuéntame cómo pasó. En su lugar, la actriz se ha dedicado a estudiar un máster en Sexualidad Femenina por la Universidad de Nebrija, y formarse en el mundo de la pedagogía, además de comenzar también una carrera como decoradora en Ubuntu Home Staging, tal y como se puede ver en sus redes sociales.