Una familia española se hace un hueco en los Guiness al sumar la edad acumulada más alta del mundo

La familia Hernández Pérez suma la edad acumulada más alta del mundo. (Ayuntamiento de Moya)

Los Hernández Pérez acaban de hacer historia. Gloria Hortensia y sus 11 hermanos no se cansan de batir récords. La familia, procedente de Villa de Moya (Las Palmas de Gran Canaria), ha vuelto a colarse en el Libro Guiness por sumar la edad acumulada más alta de todo el planeta. El hito no solo pasa a la historia del municipio, tampoco del archipiélago, ni del país: sus descendientes pueden presumir de tener la familia más longeva del mundo. La ilusión entre los nietos, bisnietos y tataranietos no se puede disimular.

Luis, Miguel, Gloria Hortensia, Francisco Manuel, Ángela, Modesto Pedro, Amada del Pino, Rosario Ofelia, Juan, María del Carmen, José Santiago y Alejandro Hernández Pérez suman entre todos la friolera cifra de 1.054 años. Los 12 hermanos, que tienen entre 76 y 98 años, se han reunido esta semana para registrar ante notario un hecho histórico. La familia, natural de Villa de Moya, tiene la edad acumulada más alta del mundo, un indicador que surge de sumar las edades y los días de cada uno de los integrantes. Los padres de esta peculiar familia, Modesto y Martina, han vivido toda la vida en esta pequeña localidad canaria.

José Santiago es el mayor de los 12 hijos de Modesto Hernández y Martina Pérez. El primogénito de la pareja cumplirá 100 años el próximo mes de diciembre. Luis Hernández Pérez, nacido en 1946, tiene 77 años de edad y es el más pequeño de la familia. El récord, registrado ante notario por parte de todos los hermanos, surgió como iniciativa de uno de sus sobrinos. La familia ha protagonizado un documental para la televisión canaria y reconoce que el trabajo de la tierra ha sido fundamental para salir adelante. Francisco Manuel, el tercero de los hermanos, asegura que la clave de la longevidad está en la alimentación: “Beber leche, pero de la vaca”.

Los 12 hermanos tienen una edad acumulada que supera los 1.074 años. (Ayuntamiento de Moya)

La familia canaria, que tiene más de cien nietos, bisnietos y tataranietos, supera con este logro un récord que hasta el verano pasado tenía otra familia pakistaní. Hace poco más de un año, los 12 hermanos —cargados de vitalidad— y el alcalde del municipio, Raúl Afonso Suárez, recorrieron las principales calles de Villa de Moya para recibir el homenaje correspondiente de los amigos, conocidos y vecinos. Los valores tradicionales, la tranquilidad y el trabajo los han acompañado durante todo un siglo de anécdotas y aventuras.

¿Dónde está Villa de Moya?

Este pequeño municipio canario, que tiene una población de 7.833 habitantes, forma parte de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. El patrimonio cultural y natural de esta localidad, situada al norte de Gran Canaria, conquistan cada año a cientos de visitantes. La Villa de Moya tiene, además, una amplia variedad de edificios emblemáticos y bienes arqueológicos destacados, como los yacimientos de la Cueva de Doramas. La Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que cuelga sobre los riscos de un barranco, ofrece una de las vistas más bonitas de la ciudad. El municipio está a 26 minutos en coche de Las Palmas y a tan solo 40 minutos del aeropuerto de la isla.