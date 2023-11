La pensión de viudedad mínima que vas a cobrar si tienes entre 60 y 64 años

Las pensiones de viudedad han subido un 8,5% este año. (Getty)

La pensión de viudedad es una de las muchas prestaciones públicas que pueden solicitar los españoles tras la pérdida de su pareja. Este subsidio, de carácter vitalicio, nace para proteger económicamente al beneficiario después del fallecimiento de la persona causante. La muerte de un ser querido supone, por norma general, una importante pérdida de ingresos. La prestación tiene la misión de cubrir las necesidades básicas de un hogar en el que, hasta la fecha, entraban dos sueldos cada mes.

En España, las mujeres son las principales beneficiarias de este subsidio, una brecha que tiene su origen en la mayor esperanza de vida. En cualquier caso, existen más de 2,3 millones de personas viudas que reciben cada mes esta asignación. Los ciudadanos pueden solicitar la pensión de viudedad cuando han tenido un vínculo matrimonial o de pareja con la persona fallecida.

En caso de divorcio, la Seguridad Social tiene en cuenta la situación sentimental del demandante a la hora de tramitar la solicitud. Los potenciales beneficiarios, no obstante, tienen que cumplir con una serie de requisitos, como acreditar un período mínimo de cotizaciones, que puede cambiar en función de la situación laboral de la persona causante y del motivo de su muerte.

Las pensiones de viudedad, igual que todos los demás subsidios que conceden los organismos públicos, han experimentado este año una subida del 8,5%. Las cuantías, no obstante, cambiarán de nuevo a partir del próximo mes de enero. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por Elma Saiz, prevé una nueva revalorización del 4% para 2024. El porcentaje todavía no es definitivo, puesto que depende de la evolución media de la inflación y los datos no saldrán a la luz hasta dentro de unos días. La horquilla que baraja el departamento, no obstante, oscila entre el 3,5% y el 4,5%.

¿Cuánto cobran los pensionistas por viudedad?

La Seguridad Social establece una cantidad mínima y otra máxima para cada uno de los subsidios, entre ellos, las pensiones de viudedad. El cálculo puede cambiar en función de las causas del fallecimiento de la persona causante, de modo que resulta diferente cuando la pérdida deriva de enfermedad común, accidente de trabajo y enfermedad profesional, entre otros factores. Las personas viudas de menos de 60 años son las que reciben la asignación más baja, mientras que los jubilados con cargas familiares disfrutan de los subsidios más elevados. Las cantidades dispuestas actualmente son las siguientes:

Pensión mínima de viudedad : 593,30 euros mensuales.

Pensión de viudedad para una persona de entre 60 y 64 años: 732,10 euros mensuales.

Pensión de viudedad para una persona de más de 65 años: 783,60 euros mensuales.

Pensión de viudedad para una persona de más de 65 años con cargas familiares: 905,90 euros mensuales.

Las cuantías actuales, no obstante, experimentarán una nueva escalada el próximo mes de enero. De cumplirse las previsiones de la Seguridad Social, que sitúa la posible subida en torno al 4%, la pensión mínima de viudedad —la que cobran las personas de menos de 60 años— será 23,73 euros más alta. Los beneficiarios pasarán a cobrar 617,03 euros al mes, en lugar de los 593,30 euros que reciben en estos momentos. La pensión máxima de viudedad, por su parte, será de 942,13 euros mensuales.