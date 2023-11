Esta es la respuesta de un venezolano a los que le dicen que España está igual que su país

Un venezolano se refirió a la situación de ambos países y su video generó repercusión. (TikTok: @soyenriquevasquez)

“España está como Venezuela”, afirman muchos, alarmados por la deriva del país con Pedro Sánchez al frente, o, para otros, sin importar color político, con los últimos gobiernos. A Enrique Vásquez le parece del todo equivocado. Él es venezolano y vive con nosotros, en Madrid. Conoce los dos lugares y dice rotundamente que no, que no hay comparación posible entre su lugar de nacimiento y su sitio de grata acogida y hogar. Sus palabras se han popularizado en las redes sociales por su contundencia y pasión a la hora de desmentir a aquellos que ven paralelismos.

“Hay quienes dicen que España está igualita a Venezuela -comienza Vásquez-. Miren, voy a decir algo: mientras yo tenga luz que no se me vaya, mientras yo tenga agua que no se me vaya y pueda beber del grifo, mientras yo tenga internet, mientras yo pueda salir a la calle y mi esposa pueda salir a la calle con seguridad, mientras los semáforos funcionen”, expresa Vásquez, enumerando los aspectos que considera esenciales para una vida de calidad.

El venezolano, al hacer énfasis en la seguridad ciudadana, la estabilidad económica y el funcionamiento de las instituciones, argumenta que España ofrece un nivel de vida y seguridad jurídica que, desde su perspectiva, dista considerablemente de la situación en su país natal tras Hugo Chávez y ahora bajo el régimen de Nicolás Maduro.

Un venezolano en Madrid defiende la calidad de vida en España. (TikTok)

“Porque aquí hay calidad de vida, aquí todavía hay seguridad jurídica, aquí hay estabilidad económica, aquí las cosas funcionan. No me vengan con cuentos de que es lo mismo. Uno trabajando, uno sale adelante, uno hace sus compras, uno vive tranquilo y vive bien. Así que no comparen porque no hay punto de comparación”, subraya Vásquez.

Cerca de 300.000 venezolanos en España

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios plantean la posibilidad de que España esté encaminándose hacia una situación similar a la de Venezuela en los próximos años. Ante estas afirmaciones, Vásquez responde con firmeza: “Yo estoy seguro de que no pasará lo de Venezuela”. Y destaca la importancia de que tanto los políticos como la ciudadanía desempeñen sus roles de manera responsable, a pesar de las tensiones políticas. “España sigue siendo un gran país en el que vale la pena vivir, y es un lugar perfecto para ser feliz y estar junto a tu familia”, concluye.

A fecha de 1 de enero de 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE), residían en España un total de 273.211 ciudadanos venezolanos. Esta cifra ha seguido creciendo y ya en el primer trimestre de 2023 se registró la entrada de 21.500 venezolanos más. De estos, una cantidad significativa obtuvo protección por razones humanitarias.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, hay 63.074 ciudadanos venezolanos registrados, además de 43.000 más nacidos en Venezuela pero con nacionalidad española. Otros informes indican que la cifra de venezolanos en Madrid asciende a 67.710 personas, representando aproximadamente el 1% de la población total de Madrid, que supera los 6 millones de habitantes.