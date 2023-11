España recibe una invitación para que Nadal y Alcaraz se clasifiquen a los Juegos Olímpicos a través de una carta

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz durante su enfrentamiento en el Masters 1.000 de Madrid de 2021 (REUTERS).

“Me gustaría jugar las olimpiadas una vez más. No te voy a engañar, todo el mundo sabe que siempre he sido un amante de los Juegos Olímpicos. He vivido momentos increíbles de convivencia, de ver lo que es el deporte en esencia pura”, expresó Nadal mientras llevaba a cabo su recuperación. El doble medallista olímpico tampoco descartó formar equipo con Carlos Alcaraz. “Nunca he tenido ni la más mínima conversación con él en ese sentido, pero bueno, para mí, sería una buena motivación, un aliciente más. Poder cerrar mi ciclo olímpico jugando con Carlos, con todo lo que está consiguiendo él, y con los jóvenes, y con el gran futuro que tiene por delante”, afirmó el tenista de manacor.

La afirmación de Rafa está un paso más cerca de hacerse realidad. Ambos no podrán cumplir el requisito establecido por la Federación Internacional de Tenis (ITF) para poder disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, que consiste en haber disputado una eliminatoria de la Copa Davis con España en 2023 o 2024, algo que ni Alcaraz ni Nadal han conseguido. Sin embargo, necesitarán, únicamente, remitir una carta a la (ITF) explicando los motivos por los que no han competido en ningún evento de Copa Davis durante los años 2023 y 2024.

En el caso del murciano, se debe a la invitación recibida por España para las fases de grupos de este año y el siguiente, mientras que el balear tendrá que mandar un informe médico para poner de manifiesto que su lesión ha sido la causante de sus ausencias. Nadal empleará el Ranking Protegido para meterse en la cita olímpica y no se descarta que forme pareja en dobles con Alcaraz, si fuera posible.

De esta forma, el equipo capitaneado por David Ferrer evita la peligrosa serie de los días 2 y 3 de febrero, el fin de semana después de concluir el Open de Australia. Nadal y Alcaraz acudirán a la cita olímpica de tenis, del 27 de julio al 4 de agosto, en la que podrían incluso formar pareja en dobles. Cabe recordar que la prueba se celebrará sobre la tierra batida de Roland Garros, donde Nadal ganó el trofeo de los mosqueteros en 14 ocasiones.

Noticia en desarrollo.