La última hora sobre la formación del Gobierno de Pedro Sánchez y las protestas contra la amnistía, en directo | Más de cien asociaciones se concentran este sábado en Madrid con la presencia Feijóo, Ayuso y Abascal

Mónica García: “La derecha no va a “amedrentar” ni “arrugar” al nuevo Gobierno”

“Una manifestación más”, ha dicho García, que no es más que un “síntoma” de “una derecha que no es capaz de asumir el resultado electoral”, aunque ha opinado que la cita tiene una segunda intención: “intentar acobardar al nuevo Gobierno de coalición progresista que salió hace dos días”. “Y no lo van a conseguir. Desde aquí, desde Madrid, desde Más Madrid y desde todas las fuerzas progresistas les vamos a decir que no lo van a conseguir, que no nos van a amedrentar, que no nos van a arrugar”, ha prometido.