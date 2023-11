A qué hora juega Alcaraz contra Medvedev en las ATP Finals: horario y dónde ver el partido

Alcaraz contra Rublev (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El grupo rojo de las ATP Finals, del que forma parte Carlos Alcaraz, llega a su conclusión. El ruso Andrey Rublev, número cinco del mundo, está eliminado, y su compatriota Daniil Medvedev, número tres, ya se ha clasificado para semifinales. Queda por saber quién será el otro tenista de este lado del cuadro que obtendrá el pase para los cruces. El español, segundo clasificado del ranking, y el alemán Alexander Zverev, séptimo, aún tienen opciones.

En su primera participación en el torneo, Alcaraz presenta un balance de una victoria y una derrota. La primera se la apuntó este miércoles, cuando recuperó ante Rublev unas buenas sensaciones que hacía tiempo que no tenía. En los momentos en los que había que dar un paso adelante, el campeón de Wimbledon lo hizo sin dudar. De hecho, no tuvo piedad de la desesperación de su rival, que salió del partido para no volver tras un error del juez de silla que le molestó de forma desmedida.

El 7-5, 6-2 con el que estrenó su casillero de triunfos en el Pala Alpitour permitió que Carlitos llegue a la tercera jornada de la fase de grupos dependiendo de sí mismo para meterse entre los cuatro mejores de la competición. Atrás han quedado, de momento, las dudas del debut ante Zverev. Entonces, el murciano siguió sin dar con la tecla, como ha sido habitual en él durante los últimos meses, y, aun ganando el primer set, acabó por deshacerse (6-7 [3], 6-3, 6-4).

Alcaraz celebra un punto (AP Foto/Antonio Calanni)

Pero imponerse a Rublev le ha servido para afrontar la suerte de final contra Medvedev con energías renovadas. “Bueno, después de esta victoria, todo ha cambiado en mi mente. Voy a preparar el partido de la misma manera que hoy. Intentaré dar lo mejor de mí e intentaré vencer a Medvedev”, prometió. “En el último partido, me ganó jugando a un gran nivel. Voy a tratar de tomar ese partido como referencia en el US Open e intentaré ser mejor. Voy a coger las cosas positivas y las cosas negativas de este partido, e intentaré hacerlo lo mejor posible el viernes”, añadió Alcaraz.

Hasta la fecha, el balance de enfrentamientos entre Charly y Medvedev marcha igualado, con dos victorias para cada uno. En segunda ronda de Wimbledon 2021, ganó Medvedev (6-4, 6-1, 6-2). En la final de Indian Wells de este año, Alcaraz (6-3, 6-2). También se impuso en semifinales de Wimbledon (6-3, 6-3, 6-3). En semifinales del US Open, Medvedev volvió a llevarse el gato al agua (7-6 [3], 6-1, 3-6, 6-3).

Horario y dónde ver el Alcaraz - Medvedev de las ATP Finals

Las opciones de clasificación de Alcaraz están claras: ganar a Medvedev o perder y que Zverev también pierda en el choque con Rublev. Saldremos de dudas este viernes 17 de noviembre, cuando el duelo a todo o nada para él en Turín tendrá lugar no antes de las 14:30 horas.

Medvedev celebra el triunfo frente a Zverev (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El encuentro podrá seguirse por televisión a través de Movistar Plus+. Concretamente, el canal de la plataforma en el que se emitirá será Movistar Deportes.