Djaló, el aficionado del Barça que amenaza al Real Madrid en Champions con el Braga y está a las puertas de la selección

Djaló celebra su gol ante el Real Madrid en el partido de ida. (REUTERS).

“No os preocupéis, la voy a romper”, les dijo Álvaro Djaló a su grupo de amigos cuando se despidió de ellos y emprendió rumbo a Braga para hacer la pretemporada. Tres meses después, nueve goles y tres asistencias mediante, los presagios del futbolista de padres guineanos, nacido en la capital en España, criado en los alrededores de Bilbao y que a los 17 años se marchó a probar suerte a Portugal. Sus registros lo sitúan como uno de los mayores peligros del Braga que visita este miércoles (21.00 horas) al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Djaló debutó en la Primera División de Portugal el pasado 12 de febrero, hace apenas nueve meses. Y lo hizo con 23 años, una edad que en este fútbol que va a toda velocidad, con adolescentes de 17 años pisando la hierba de la elite, casi no se considera joven. Hasta el inicio de la presente campaña se había escuchado poco el nombre del veloz extremo español. Era uno de esos talentos reservado a los cafeteros de las ligas europeas. Sin embargo, ha pasado de cero a cien al mismo ritmo vertiginoso y vertical con el que se desempeña sobre el verde.

“Siempre he sido más del Barça”

Djaló es un jugador de calle, desacomplejado, un virguero amante del regate que disfruta cuando tiene el balón. “Yo soy un futbolista juguetón”, se define a sí mismo. “Siempre me ha gustado jugar en la calle, sin reglas, sin posición, expresarte como te gusta con tus amigos, disputar partidillos con mayores. Eso te exige más. La calle me ha enseñado que no pasa nada por fallar un regate. Algunos pierden un balón y se vienen abajo. En ese aspecto, soy muy diferente”, asegura. El de este miércoles es un encuentro especial para él, al haber nacido en Madrid, y su familia.

“Mi padre es del Real Madrid, pero yo he sido siempre el que ha apoyado más al Barcelona para picarle”, aseguró antes del partido de ida en el que fue un dolor de muelas para la zaga blanca. La sensación de tener el trabajo hecho invadió el alma de los jugadores del Real Madrid, que se desconectaron y pensaron más en el Clásico que estaba por jugarse que lo que aún andaba en juego. Dos minutos más tarde del tanto de Bellingham, Djaló se encargó de que no se olvidasen del partido. Se tiró una pared con Banza y de un derechazo por el primer palo batió a Kepa.

De ser rechazado por el Athletic a tirar la puerta de la selección

Hasta que el destino le unió al Braga, nada estaba claro en la carrera futbolística de Djaló. Se formó en la Unión Deportiva San Miguel de Basauri y en el Sociedad Deportiva Begoña, equipos vascos, soñaba con dar el salto al Athletic pero los leones desecharon su fichaje. Al igual que hizo el Benfica por su altura y el Sporting de Portugal al no formalizar su pacto verbal. En ese momento lo llamó el Braga para hacerle una prueba y desde entonces es un bracarense más. Aunque sigue vinculado de manera familiar al Athletic, su primo de Malcom Abdulai Ares Djaló, canterano del los leones que ya es uno más del primer equipo de Ernesto Valverde.

La explosión de Djaló, coronada con el gol al Madrid hace un par de semanas, no ha pasado desapercibida en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde Luis de la Fuente ha escrito su nombre en la lista de opciones que maneja para las convocatorias previas a la próxima Eurocopa. El seleccionador está atento a todos los perfiles de futbolistas rápidos, con regate y verticales, características que a veces echa en falta en sus alineaciones. Djaló, que también podría jugar con Guinea-Bissau, tiene decidido jugar con España si se lo reclaman. “Soy consciente de que mi familia es de Guinea-Bissau, pero nunca he estado allí, no sé nada del país. De momento quiero jugar con la selección española”, asegura. Este miércoles tiene ante sí una prueba de fuego ante el rival, el Real Madrid, y el escenario, el Santiago Bernabéu, por antonomasia de la Champions.