El portero argentino Nico Ratti renueva hasta el 2026 con el Andorra

Andorra La Vella, 12 jun. Nico Ratti, portero ítalo argentino del Andorra, ha firmado su renovación con el club del principado de LaLiga SmartBank española hasta el 2026.

El guardameta de Mendoza, de 29 años, finalizaba el 30 de junio su vinculación con el club tricolor y continuará tres temporadas más defendiendo la portería del equipo dirigido por Eder Sarabia, que tiene con contrato en vigor a los otros dos porteros: Raúl Lizoain y Marc Vidal.

Ratti, que empezó su carrera en el Huracán de San Rafael argentino, llegó en el 2005 al principado y con sólo 15 años debutó en el primer equipo tricolor cuando estaban en categoría regional catalana.

En 2011 realizó las pruebas con el Real Madrid, pero finalmente fichó por el Numancia de Soria juvenil para empezar su primera etapa lejos del Principado.

En la siguiente temporada se incorporó al Llagostera de la antigua segunda división B. Allí estuvo cuatro temporadas para después, en el 2017, volver al Principado para jugar en competición doméstica andorrana con la UE Sant Julià.

Con la llegada de Gerard Piqué en el proyecto del FC Andorra volvió al club tricolor en el 2019 para jugar en primera catalana. Desde entonces, ascenso a tercera división a nivel deportivo porque en los despachos ascendieron a segunda B y después llegada a la Liga SmartBank. Nico Ratti ya ha jugado 149 partidos con el Andorra repartidos en cuatro categorías diferentes.

Está temporada disputó 20 partidos de liga con 16 goles encajados y nueve porterías a cero con 1.800 minutos. "Andorra es mi casa y no me imagino otro escenario que no sea seguir aquí. Hemos hecho historía y quiero continuar consiguiendo éxitos con el club", aseguró Nico Ratti, en el comunicado del club.

Está es la primera renovación de los jugadores que finalizaban contrato ya que hoy se confirmó la marcha de Adrià Altimira que no llegó a un acuerdo de renovación con el club. EFE

