Aleix Espargaró: "Esperaba ser más competitivo"

Mugello (Italia), 10 jun. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que fue octavo en la carrera sprint, ha reconocido que "esperaba ser más competitivo" y obtener un mejor resultado.

"Esperaba ser más competitivo pero sólo me ha valido para ser octavo. He sacado bastante tiempo a las demás Aprilia y solo me ha dado para ser octavo, me esperaba mucho más aquí", reconoció.

"Esta moto me gusta, me parece competitiva, pero no soy capaz de demostrarme a mí mismo que puedo luchar por las victorias, no puedo ir más rápido, y las demás Aprilia tampoco y tengo la sensación que cuando suelto el freno la moto tiene que girar un poco más, y cuando pueda cerrar un poco más la curva podré conducir un poco más agresivo y acelerar antes", explicó Aleix Espargaró.

A vueltas con sus declaraciones tras conocerse la caída en bicicleta en la recta del trazado de Mugello, utilizó un símil para explicar la claridad de las mismas: "a mí que el césped del vecino brille y que sea feliz, a mí me hace feliz. Que a mis amigos les vaya bien a mí me hace feliz".

"Me considero un tío de éxito. No he ganado nada en las motos, pero tengo una familia de locos, puedo vivir tres vidas. He conseguido todo lo que me propuse en la vida. Currando, pero da la sensación que eso en España, a la gente le jode y genera tirón para lo bueno y para lo malo", explica Aleix Espargaró sobre el "éxito" de sus declaraciones siempre controvertidas.

"Hay que acostumbrarse a vivir con ello. Por un lado es bueno, tengo muchísimo menos palmarés que muchos pilotos de este paddock y en cambio tengo el triple de impacto mediático que ellos. Hay que apechugar. No solo vale vivir de lo bueno, también hay que poner la mejilla en lo malo", insiste sobre su actitud al respecto el piloto de Aprilia. EFE

