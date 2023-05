Enes Ünal sufre una rotura del cruzado de la pierna derecha

Getafe (Madrid), 25 may. Enes Ünal, delantero internacional turco del Getafe, sufre una rotura del ligamento cruzado de la pierna derecha de la que se operará en los próximos días, según informó el propio jugador a través de las redes sociales.

"Hola a todos, tengo malas noticias para ustedes. Tengo mi cruzado roto. La vida se mueve de maneras misteriosas. Mientras luchábamos por un gran objetivo y sentía que estaba dando grandes pasos en mi carrera, no puedo mentir. Ha sido un gran golpe para mí", dijo Ünal, en su publicación de Instagram.

"Me quedan dos cosas por hacer ahora. Apoyar a mis compañeros hasta el final, no tengo ninguna duda de que nos salvaremos. La segunda será prepararme para la operación y seguir adelante día a día. Siento muy positivo y me siento que este es otro desafío en mi camino. Lamentar no es opción para mi y voy a seguir siendo positivo disfrutando de mi vida y este parte de mi profesión. Gracias a todos por mensajes y saludos", concluyó.

Enes Ünal se retiró lesionado ayer en el estadio Benito Villamarín, a los seis minutos del partido liguero frente al Betis que se saldó con victoria del Getafe por la mínima (0-1).

La lesión del delantero turco supone un contratiempo importante para el Getafe y para su técnico, José Bordalás, que no podrá contar con él en los dos últimos partidos de Liga frente a Osasuna y Valladolid, ambos vitales para la salvación del club madrileño.

Enes Ünal estaba siendo el jugador más determinante del Getafe esta temporada, en la que ha anotado quince goles y ha dado cinco asistencias. EFE

1011041

drl/jl