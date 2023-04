Brutal pelea entre los jugadores de Real Madrid y Partizan de Belgrado en la Euroliga

Pelea en el Real Madrid - Partizan de la Euroliga (EFE)

Una tangana sin igual en los últimos tiempos en el baloncesto europeo empañó este jueves el final del segundo partido de la serie de playoffs de la Euroliga que disputan el Real Madrid y el Partizan de Belgrado. La segunda derrota de los blancos en la eliminatoria, quedándose al borde de la eliminación (80-95), resulta casi anecdótica teniendo en cuenta la pelea por la que el encuentro pasará a la historia y las más que presumibles consecuencias en forma de sanciones para ambos equipos.

Las hostilidades se desencadenaron cuando quedaba 01:40 para la conclusión del choque. Todo comenzó a raíz de una falta de Sergio Llull sobre Kevin Punter. La dureza de la acción del capitán del Madrid sobre el estadounidense, uno de los puntales del Partizan, no gustó nada al segundo, que no dudó en encararse con él. A partir de ese momento, la situación no paró de descontrolarse: golpes y empujones varios, puñetazos, una piña inmensa y amenazante con jugadores de ambos equipos...

En medio de la violencia reinante, la acción más deplorable la protagonizó Gerschon Yabusele. El interior madridista, totalmente descontrolado, decidió acercarse hasta Dante Exum para hacerle una llave al más puro estilo pressing catch. Su movimiento, de todo menos vinculado a la canasta, acabó con el jugador del Partizan noqueado en el suelo y doliéndose del tobillo: abandonó cojeando la pista del WiZink Center madrileño.