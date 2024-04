Las canciones de Taylor Swift con referencias a Travis Kelce en “The Tortured Poets Department”

Taylor Swift y las canciones que podrían estar dedicadas a Travis Kelce en "The Tortured Poets Department". (AP Foto/Brynn Anderson)

Este 19 de abril, Taylor Swift publicó su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, en el cual parece dedicar varias canciones a su reciente romance con el jugador de fútbol americano de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

El trabajo discográfico, descrito como un mix entre nuevas odes al amor y canciones de desamor, llama la atención no solo por sus melodías sino por las letras que hacen referencia directa e indirecta a Kelce, especialmente en pistas como “The Alchemy” y “So High School”.

“The Alchemy” y “So High School” han captado la atención de los fans de la cantante. (Taylor Swift)

Referencias a Travis Kelce y el Super Bowl

“The Alchemy”, la pista 15 del álbum, está repleta de referencias al fútbol americano y momentos destacados que parecen narrar la relación de Swift con Kelce, incluyendo una victoria importante posiblemente relacionada con el Super Bowl LVIII, donde el ala cerrada y su equipo se llevaron la victoria.

“Estos tipos calientan los bancos. Llevamos una racha ganadora”, entona la estrella pop y luego agrega: “Camisetas fuera, y tus amigos te levantan, por encima de sus cabezas. Cerveza pegada al suelo, vítores coreados porque dijeron: ‘No hubo oportunidad de intentar ser el mejor de la liga’. ¿Dónde está el trofeo? Sólo viene, corriendo hacia mí”.

Además, la canción menciona cómo Swift encuentra en este vínculo una conexión que “ocurre una vez cada pocas vidas”, destacando el impacto positivo de este romance en su vida.

"¿Dónde está el trofeo? Sólo viene, corriendo hacia mí", canta Taylor Swift en referencia a la inspiración que encuentra en Travis Kelce. (REUTERS/Mike Blake)

Por otro lado, “So High School” es descrita como una canción que evoca la juventud y el descubrimiento del amor, con directas alusiones a la profesión de Kelce y cómo su relación se ha desarrollado bajo la luz pública, aspecto que ambos han manejado con orgullo y sin esconderse, a diferencia de relaciones pasadas de la cantante. “Me siento tan de secundaria cada vez que te miro. Quiero encontrarte entre la multitud sólo para esconderme de ti”, dicen las letras.

Entre las curiosidades del álbum, destacan las referencias a un juego de “casarse, besar o matar” en el que Travis Kelce eligió a Taylor Swift como la candidata a besar y a Katy Perry como la mujer con la que se casaría. La entrevista donde el deportista brindó estas declaraciones data del año 2016, cuando aún estaba cimentando su carrera como profesional de la NFL.

"Me siento tan de secundaria cada vez que te miro" es otra de las letras que apuntan al actual novio de Taylor. (Backgrid/The Grosby Group)

El romance de Taylor Swift y Travis Kelce

La relación entre Swift y Kelce, que se confirmó en septiembre de 2023, ha sido un tema de interés público tanto para los seguidores de la música como para los del deporte, siendo celebrada como una unión de dos íconos en sus respectivos campos.

Travis, por su parte, expresó más de una vez su admiración por la creatividad y talento musical de Taylor, señalando que ha sido “divertido” experienciar su gusto musical y cómo concibe la música. Este soporte mutuo se ha evidenciado en varios eventos, como la asistencia de la cantante a los juegos de Kelce y su presencia juntos en el festival Coachella, donde no dudaron en mostrar su amor abiertamente.

Recientemente, la pareja estuvo presente en algunos shows de Coachella. (Grosby Group)

A lo largo de The Tortured Poets Department, la artista también explora momentos tumultuosos de su vida personal, mencionando a exnovios como Joe Alwyn y Matty Healy, con quien tuvo un breve romance en el 2023. Este álbum, según declaraciones de Taylor Swift durante su Eras Tour, fue su “salvavidas” mientras navegaba por desamores, decepciones y su vida bajo el constante escrutinio público.

Segú la propia Taylor, el nuevo álbum “es una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales”. Las 31 canciones que componen su más reciente creación artística están disponibles para escuchar desde este 19 de abril.