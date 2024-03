A 10 años de la foto más famosa en la historia de los Oscar: ¿por qué sería imposible recrear la imagen que rompió un récord en Twitter?

Ha pasado una década desde aquella famosa fotografía en la 86° gala de los premios Oscar, ¿qué ha cambiado desde entonces? (De izquierda a derecha, Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Maryl Streep, Ellen Degeneres, Julia Roberts, Kevin Spacey, Bradley Cooper, Brad Pitt, Lupita Nyong'o, Peter Nyong'o y Angelina Jolie)

En el año 2014, durante la edición número 86 de los premios Oscar, la anfitriona Ellen DeGeneres decidió reunir a varios de los invitados a la gala para tomarse una foto que haría historia. Bradley Cooper fue el encargado de sostener el celular Samsung Galaxy Note 3 (hoy en día el equipo más moderno de la compañía es el Galaxy S23 Ultra), mientras que al fondo se veían los rostros de Jared Leto, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, Meryl Streep, Julia Roberts, Kevin Spacey, Brad Pitt, Angelina Jolie, la misma Ellen y Lupita y Peter Nyong’O.

Ellen confesó que el plan original era tomarse una fotografía unicamente con Meryl Streep, haciéndole una broma en la que saldría fuera de cuadro, y es que, ¿quién se atrevería a sacar de una foto a la tres veces ganadora del Oscar a Mejor Actriz?

El plan original de Ellen DeGeneres era jugarle una broma a Meryl Streep con una foto donde se viera fuera de cuadro REUTERS/Mike Blake

Al final, Cooper se ofreció a tomar la foto y los planes de DeGeneres cambiaron. Ahora, su meta era hacer de esa selfie la más retuiteada en la historia de la plataforma, lo cual consiguió con más de 3 millones de interacciones.

Desde entonces, la industria de Hollywood ha cambiado de una manera drástica, a tal grado que sería imposible volver a reunir a las celebridades que protagonizaron la postal.

Incluso, Twitter dejó de ser la famosa red social del pajarillo azul para convertirse en X en 2023, a partir de la compra de Elon Musk.

Tras la fotografía, los actores y actrices siguieron su carrera actoral, unos con más éxitos que otros. Brad Pitt, por ejemplo, alzó su primer Oscar como Mejor Actor de Reparto en 2020 por su trabajo en la cinta Once Upon A Time in Hollywood. Sin embargo, su matrimonio con Angelina Jolie colapsó en 2016 después de un escandaloso viaje en avión donde, al parecer, Pitt agredió tanto a su esposa como a sus hijos.

Dos años después de la famosa foto, Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron y comenzaron un pleito legal que continúa hasta el día de hoy

Hoy en día, la pareja continúa con una tensa lucha legal por Miraval, el paraíso vinícola que durante muchos años fue su refugio del agobiante mundo de Hollywood. Brad y Angelina serían los primeros descartados de la reunión de la fotografía, pues es un hecho que no serían capaces de siquiera estar en la misma habitación.

Kevin Spacey, quien en aquel entonces disfrutaba de un repunte de su carrera por su trabajo en la aclamada serie House of Cards, vio como años de trabajo se fueron al drenaje tras múltiples acusaciones de abuso sexual. Rápidamente la industria de Hollywood le dio la espalda, y el nombre de Spacey fue tachado de decenas de producciones, incluida la misma House of Cards que tuvo que finalizar sin la participación del actor.

Kevin Spacey se vio involucrado en un escándalo de abuso sexual que le cerró las puertas de Hollywood de manera definitiva REUTERS/Susannah Ireland/File Photo

En 2023, las acusaciones contra Kevin fueron desestimadas, lo que supuso un enorme alivio para el ganador del Oscar. Tras todo este escándalo, Spacey tuvo que comenzar prácticamente desde cero, con cintas clase B que ya tienen fecha de estreno para este 2024. El actor poco a poco logra reponerse, pero al parecer, Hollywood no tiene intensiones de volver a abrirle las puertas.

Ellen DeGeneres, la mente maestra detrás de la fotografía, también se ha visto envuelta en situaciones muy polémicas. En 2018, un artículo de The New York Times recabó varios testimonios de colaboradores de Ellen que aseguraban que era una persona muy deferente cuando apagaban las cámaras.

Testimonios de personas que trabajaron con Ellen DeGeneres aseguraron que era una persona cruel y grosera. Su programa se canceló en 2022 y sus apariciones en TV han sido cada vez más esporádicas

Despota, grosera e intimidante fueron algunos de los adjetivos con los que se describió el trato de DeGeneres para con sus trabajadores, generando que las redes de la conductora se llenaran de mensajes de odio.

En 2022, The Ellen Show, que ya era un referente de estilo de vida al nivel del programa de Oprah Winfrey, se dio por terminado, y la popularidad de la DeGeneres decayó de manera dramática.

Recientemente, Ellen anunció que regresaría al stand-up, y aunque poco a poco vuelve a hacerse de adeptos, la Academia quiere evitar cualquier clase de controversias en sus galas.

Del resto no hay mucho que decir. Continúan con carreras exitosas y sobre la línea punteada marcada por Hollywood. En la gala que se llevará a cabo el próximo 10 de marzo podrían intentar recrear la histórica foto, pero definitivamente no será lo mismo.