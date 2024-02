La irónica respuesta a Taylor Swift del estudiante que sigue rastreando sus vuelos pese a las amenazas

Jack Sweeney respondió con una carta desafiante que asegura que solo comparte información pública y que no ha hecho nada ilegal (Credit: Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

La confrontación legal entre Taylor Swift y Jack Sweeney, un estudiante de California que ha estado rastreando y divulgando la ubicación del jet privado de la cantante, ha escalado con la carta que el joven ha enviado a Swift. Mediante su abogado, Sweeney se defendió de las alegaciones de acoso hechas por el equipo legal de la cantante, argumentando que sólo comparte información pública sobre sus rutas de vuelo.

Al compartir la respuesta legal en sus redes sociales, el estudiante de 20 años utilizó un pie de página de lo más provocador: “Look What You Made Me Do”, en referencia al exitoso tema de Taylor del álbum Reputation de 2017, citando la letra en un irónico comentario.

“No hay nada ilegal en el uso por parte de GRNDCTRL [empresa de Sweeney] de información de acceso público para rastrear aviones privados. Utilizaron la misma información para rastrear a los oligarcas rusos sancionados y a Elon Musk”, manifestó James Slater, abogado de Jack, en la primera parte de la carta.

Al compartir la respuesta en sus redes sociales, jack Sweeney utilizó un pie de página provocador: “Look What You Made Me Do”, en referencia a un tema de Swift

Según Slater, la amenaza legal que incluyó exigir la suspensión de la cuenta de Instagram @taylorswiftjets realizada en diciembre por la abogada de Swift, Kate Wright Morrone, hacia Sweeney, no identifica “ningún reclamo legal” que sea creíble.

La cantante y su abogada habían advertido que si el joven no dejaba de poner la seguridad de la cantante en peligro inminente, se enfrentaría a más acciones legales. “El sitio web de nuestros clientes solo proporciona la ubicación de aviones privados utilizando información disponible públicamente. Esa información no representa ninguna amenaza para la seguridad”, aseguró el equipo legal del joven, que consideró el gesto de Morrone como “un esfuerzo infundado para intimidar y censurar a los clientes”.

En respuesta, Jack y su abogado finalizaron la carta minimizando cualquier peligro que implique el rastreo de las rutas de vuelos de la intérprete de Lover: “Dudamos que la Sra. Swift emprenda acciones legales sin mérito, pero si lo hace, defenderemos los derechos de nuestros clientes”.

Jack Sweeney es un estudiante de la Universidad de Florida Central que rastrea movimientos aéreos de personalidades como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates (foto: El CEO)

Jack Sweeney es un estudiante de tercer año en la Universidad de Florida Central que ha adquirido notoriedad por monitorizar los movimientos aéreos de diversas personalidades como Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Para sus actividades, utiliza datos de vuelo de acceso público suministrados por la Administración Federal de Aviación.

Pero Taylor Swift es la única que ha presentado su queja pública por ello. Según CNN, los representantes legales de la cantante enviaron a Sweeney una carta de cese y desistimiento el pasado diciembre, en la cual se argumenta que la distribución continua de la ubicación de la estrella musical en tiempo real constituye una violación de su privacidad y representa una amenaza significativa para su seguridad.

Al ser consultado, Jack manifestó a CNN que no tenía intenciones de causar perjuicio alguno con sus acciones. Aclaró que su enfoque se centra en la transparencia y en el derecho del público a acceder a información de dominio público. A pesar de las serias implicaciones de la carta de los abogados de Swift, el universitario no dejó de expresar su apreciación por la música de la ganadora del Grammy y “reafirmó su compromiso con la diseminación de información abierta”.

En un gesto desafiante, Sweeney y su equipo legal dudan que "la Sra. Swift emprenda acciones legales sin mérito", pues minimizaron cualquier tipo de amenaza contra la cantante (EFE/EPA/JOEL CARRETT)

Según información de Billboard, un factor a considerar es el evidente interés del público por los movimientos y actividades de la celebridad. Específicamente, hay una demanda considerable de información sobre sus desplazamientos relacionados con eventos importantes como los GRAMMYs o el Super Bowl, celebrados en las últimas semanas y a los que Taylor asistió sin percances.