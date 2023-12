De instalar 12 árboles a pedir McDonald’s, estas son las 10 costumbres navideñas más extravagantes de los famosos

(Instagram @kimkardashian/@mariahcarey)

Las celebraciones navideñas están a la vuelta de la esquina. La nostalgia aparece y la vida nos vuelve a sonreír un poco más, ya que la Navidad es señal de festividad, calor familiar y de un venidero cierre que dará lugar al inicio de un nuevo año. El día de Nochebuena, dueña de luces centelleantes, es la ocasión perfecta para reunir a toda la familia con tradiciones que se han mantenido de generación en generación.

Sin embargo, cada hogar decide celebrarlo muy a su estilo. Y, en el mundo de las celebridades, estas tradiciones pueden tomar un giro inesperado, llevando la extravagancia y el asombro a nuevos límites. Desde exóticas escapadas invernales hasta austeros “concursos” de regalos, las estrellas del entretenimiento y del espectáculo moldean sus propias costumbres festivas, que podrían marcar un precedente para que muchas otras familias en el mundo se unan a adoptarlas.

¿Entrega de regalos bajo el árbol para toda la familia? Mila Kunis y Ashton Kutcher no estarían de acuerdo. ¿Decorar un solo árbol navideño? Kim Kardashian prefiere 12. ¿Vestirse elegantemente para la cena de Nochebuena? Blake Lively y Ryan Reynolds en pijama no estarían orgullosos. Sin duda, las siguientes 10 insólitas tradiciones de Navidad de los famosos resultan un reflejo de sus singulares estilos de vida.

1. Mariah Carey

Sin lugar a dudas, la soberana indiscutible y absoluta de la Navidad es la icónica Mariah Carey, con un reinado que se mantiene intacto y promete quedarse por mucho tiempo más. Encabezando la lista, la diva estadounidense ha logrado transformarse en un referente navideño cada año gracias a su megahit “All I Want For Christmas Is You”, con miles de seguidores a la expectativa de sus singulares bienvenidas a las temporadas festivas, giras de Navidad y apariciones especiales.

Como tal, además de escuchar su propio clásico, la cantante siempre se suele disfrazar de Mamá Noel y darse una escapada por la nieve de Aspen con sus mellizos de 12 años, Moroccan y Monroe, y su familia. En una entrevista con la revista Redbook, Carey reveló su ritual: “Dependiendo de cuánta gente haya en Aspen, tomamos uno o dos trineos tirados por caballos, nos abrigamos y damos un paseo por la nieve bajo las estrellas. Siempre tomamos cacao con aguardiente de caramelo para entrar en calor y cantamos a pleno pulmón”.

2. Jonas Brothers

Comer pavo o lechón para el famoso trío juvenil Jonas Brothers, incluyendo a su hermano menor Frankie, sería demasiado predecible. Sin embargo, nadie se imaginaría que la familia de Kevin, Joe y Nick, pese a tener ascendencia italiana, adoptan una costumbre completamente latinoamericana para el gran día de Navidad. En lugar de menú navideño tradicional, es característico de los Jonas desayunar nada menos que tamales por las mañanas.

El menos del trío de cantantes, Nick Jonas, confesó a InStyle la tradición que permanece generación tras generación. “Todos los años comemos tamales en la mañana de Navidad y es estupendo. Mi mamá empezó a hacerlo y es especial porque Kevin, Joe y yo crecimos haciéndolo. Es muy nuestro comer tamales en Navidad”, explicó sobre el plato de origen precolombino, hecho a base de maíz o arroz y envueltos con hojas vegetales como las del plátano. Otra celebridad que ha compartido su predilección por los tamales el día navideño es Eva Longoria.

3. Michelle Obama

Para la ex primera dama de los Estados Unidos, es importante que una de las tradiciones navideñas de su familia durante su niñez prevalezcan en la suya: adquirir los regalos de Navidad bajo un criterio meritocrático, algo inusual para cualquier niño. Pero Michelle Obama quiso asegurarse de conservar sus raíces humildes, a pesar de los privilegios u opulencia que ahora goza.

En un diálogo con Ladies’ Home Journal, Obama reveló cómo solía ser su austera Navidad y cómo su familia se ingeniaba para pasar un buen momento, pese a sus limitados recursos. “Nuestra familia era tan numerosa que no podíamos permitirnos comprar regalos para todos. Así que dos de mis tías salían a comprar pequeños regalos. Los ponían en una cesta y, para conseguir un regalo, había que lucirse. Podías contar un chiste, leer un poema, dar una voltereta... lo que fuera. Es una tradición que mantenemos hoy en día”, confesó.

Su esposo, el ex presidente Barack Obama, era uno de los que más esfuerzo ponía, pues Michelle contó que acostumbra conseguir sus regalos cantando canciones.

4. Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively es partidaria de dar rienda suelta a la pereza y a uno de los grandes placeres de la vida el día de Nochebuena: descansar y simplemente disfrutar de un momento acogedor con los suyos, incluyendo a su esposo, el actor Ryan Reynolds. ¡Si pueden darse ese lujo, bienvenido sea!

Sin tapujos, la estrella de “Gossip Girl” desveló los detalles de particular tradición que comparte con el protagonista de “Deadpool” y los cuatro hijos que comparten juntos. “No sé cómo lo hacemos, pero nos metemos todos en la misma cama. De alguna forma podemos pasarnos hasta siete horas allí, charlando entre nosotros”, dijo en una entrevista con The Kit.

Una vez termina el íntimo ritual en pijamas, la familia Reynolds siempre se asegura de preparar un lujoso y extravagante banquete para su ansiada cena navideña, pues incluyen hasta 12 platos. Ellos sí que disfrutan de la buena vida en sus celebraciones de Navidad.

5. Las Kardashian

En contraste con algunos famosos de esta lista, el lujo es lo que siempre ha caracterizado a las festividades del imperio Kardashian-Jenner. Y la Navidad no podía ser la excepción, pues suelen celebrarla durante todo el mes de diciembre. Pero suele traer consigo polémicas tradiciones que podían ser cuestionables para muchos.

A pesar de los desencuentros y desavenencias públicas que han caracterizado su relación durante el último año, Kourtney y Kim Kardashian siempre han sido dos figuras principales en las celebraciones navideñas de la familia, con Kourtney como la gran anfitriona y centro de atención en Nochebuena.

Entre sus costumbres distintivas, se destacan la elección de pijamas iguales para todos y asignar un tipo de papel de regalo único para cada uno. “Así sabes quién te ha regalado cada cosa y es una divertida representación de su estilo”, reveló Kim. De hecho, ella misma ha llevado el espíritu festivo al siguiente nivel este 2023, instalando un total de 12 árboles navideños en su mansión de Los Ángeles.

6. Mila Kunis y Ashton Kutcher

La tradición de este par de ‘outsiders’ de Hollywood es que no hay tradición. Es decir, los regalos no forman parte de la Navidad en la familia formada por Mila Kunis y Ashton Kutcher. Así que, aparentemente, sus hijos la van a tener difícil.

La pareja de actores, que previamente había suscitado debate por su peculiar enfoque para bañar a sus hijos solo cuando es necesario, mantiene una línea educativa estricta también en tiempos navideños. Kunis, famosa por su papel en “El show de los 70″, reveló en 2017 que, junto a Kutcher, decidieron no obsequiar a sus hijos, Wyatt y Dimitri, con regalos en Navidad. Esto volvió a generar polémica y comentarios negativos, por lo que tuvo que aclarar que solo les daban un solo regalo y que advirtieron a sus familiares hacer lo mismo. De lo contrario, serían donados a caridad.

7. John Legend

Esta es una navidad excéntrica como pocas, en la que la comida rápida parece ser una de las mejores aliadas. El cantante John Legend y su esposa, la modelo Chrissy Teigen, han roto todos los esquemas de la tradición clásica del pavo navideño, optando por sabores distintos para celebrar estas fiestas: las hamburguesas y las frituras.

Según reveló el intérprete de “All Of Me” en una entrevista con The Receipt, Teigen ha instaurado dentro de su familia la costumbre de pedir McDonald’s en Navidad, una elección que evidencia su preferencia por alternativas a la típica cena navideña. “Es una tradición de Chrissy”, dijo.

Además de los caprichos de comida rápida, cuando deciden no optar por la conveniencia de una hamburguesa y papas fritas, los Legend-Teigen se inclinan por otro platillo de carne: el Beef Wellington, que ha sido designado como el plato principal en su mesa de Navidad, marcando así una nueva tradición culinaria para la pareja y sus hijos.

8. Sandra Bullock

La galardonada actriz estadounidense Sandra Bullock aprovecha los tiempos navideños para hacer honor a sus orígenes europeos. Cada Nochevieja, para la estrella de “Bird Box” es casi una obligación añadir a la cena navideña una buena dosis de salchichas alemanas de Baviera y chucrut, como homenaje a la memoria de sus antepasados de Alemania. Sin embargo, Bullock declaró que no siempre es tan fácil conseguirlas. Antes de que su madre falleciera, era ella quien se las brindaba.

“Desde que murió, creo que infringimos la ley porque tenemos que arreglárnoslas para conseguir esas salchichas y, aparentemente, introducir carne en Estados Unidos es ilegal”, declaró en una entrevista con la revista People.

Además, fiel a su cómico estilo y personalidad, la ganadora del Óscar suele deleitar anualmente a los más pequeños disfrazándose de Papa Noel y haciendo una peculiar actuación como si irrumpiera en la casa para entregar los regalos.

9. Reese Witherspoon

La eterna Elle Woods de “Legalmente Rubia” ha demostrado que sigue siendo una niña de corazón que vive la Navidad a pleno. En lugar de seguir la tradición de decorar el árbol navideño, Reese Witherspoon ha desarrollado su propia tradición peculiar digna de actriz de Hollywood: viste a su estatuilla del Óscar con accesorios invernales.

En una entrevista concedida a la BBC, la actriz de 47 años comentó con humor que, cada Navidad, luce con orgullo su galardón arropado con gorro y bufanda, asegurando así que participe del espíritu navideño y “que no pase frío”.

Además, Reese Witherspoon es partidaria de mantener la esencia familiar y amorosa de la navidad, enfocándose más en la convivencia que en el materialismo de los regalos. Con una política de moderación muy al estilo de Mila Kunis y Ashton Kutcher, ella cree firmemente en que no es necesaria la opulencia. “Soy un poco estricta en este tipo de cosas. Creo que a los niños les va mejor cuando sólo tienen dos o tres cosas que les gustan de verdad. Intento evitar la glotonería. No disfrutan tanto. Cuando sólo tienen una o dos cosas, las aprecian de verdad”, dijo.

10. Katie Holmes

La familia de la estrella de Dawson’s Creek puede enorgullecerse de que, cada año, disfruta de una Navidad deportiva. La ex pareja de Tom Cruise lleva a cabo una celebración menos convencional y más activa físicamente, instaurando su propia versión: una carrera familiar para quemar calorías el día de Nochebuena.

“Hace muchos años mi padre comenzó la tradición de ir a correr al parque. Es una carrera de cinco kilómetros a la que llamamos ‘el trote del pavo’ y hay incluso un premio para el vencedor, que yo nunca he ganado”, reveló durante una entrevista en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show.