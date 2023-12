Jennifer López admitió que se siente más “relajada, cómoda y guapa” desde que está con Ben Affleck

En una gala llena de besos, JLo aseguró que Affleck "no tiene ningún tipo de agenda excepto verme brillar tanto como pueda brillar" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Jennifer López y Ben Affleck no solo son una de las parejas más poderosas e icónicas en la industria del entretenimiento, sino también socios en todos los aspectos de la vida: juntos hacen magia, sea lo que sea que hagan. En una conversación con Extra este martes, la legendaria diva del Bronx ha compartido cómo ve en su esposo un aliado incondicional en la vida y en su carrera.

Durante la gala del evento de Elle “Women in Hollywood”, se vio a una enamorada JLo junto a su esposo compartiendo radiantes sonrisas y besos cómplices ante cámaras. “Somos verdaderos compañeros, no solo en el trabajo juntos, sino en la vida, como padres, como amantes, como pareja”, expresó López, destacando la multiplicidad de roles que desempeñan el uno para el otro. La estrella reveló que mantienen una comunicación abierta, discutiendo todo entre ellos. “Quiero su opinión, todo, porque confío en él”, agregó.

La multifacéta artista elogió la sinceridad y las buenas intenciones de Affleck, de 51 años, al revelar que su único propósito es el éxito de su amada. “No tiene ningún tipo de agenda excepto verme brillar tanto como pueda brillar, y eso es lo que yo tengo para él también”, subrayó la cantante de “Jenny From The Block”.

"Hablamos de todo entre nosotros... Quiero su opinión, todo, porque confío en él", dijo la actriz y cantante a 'Extra' sobre su esposo. Créditos: Getty Images

La pareja, que se casó en 2022, ha logrado forjar una relación sólida basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. En la reciente entrevista, la protagonista de “La Madre” reveló que su próximo álbum, “This Is Me ... Now”, a estrenarse a inicios de 2024, no solo será su trabajo más personal hasta la fecha, sino también el más revelador. “No creo que nadie sepa nada de mi verdadera vida personal”, comentó ante la atónita reacción de la entrevistadora de Extra.

En una reciente entrevista con Vogue, la artista latina compartió como Ben Affleck ha logrado recalibrar su autoestima y percepción sobre sí misma: “Ben quiere que entienda mi valía y conozca mi valor”. Y admitió que ahora se siente “aún más relajada y cómoda, lo que me hace sentir aún más guapa de lo que me he sentido nunca con otra persona”.

Esta pareja, ante las adversidades y el escrutinio público, ha aprendido de su pasado. Recordemos que, en 2022, renovaron sus votos tras una historia que, 20 años atrás, fue objeto de un seguimiento mediático sin precedentes, provocando su ruptura. Esta vez, según contó JLo a People, protegen su relación con más cautela, conscientes de la importancia de salvaguardar su bienestar familiar.

Tras 20 años de su ruptura, la pareja volvió con más sabiduría y ahrora protegen su relación con más cautela: "Estamos en lugares diferentes de nuestras vidas, ahora tenemos hijos, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas" (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Ahora somos mayores, somos más listos, tenemos más experiencia, estamos en lugares diferentes de nuestras vidas, ahora tenemos hijos, y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas”, explicó la diva. “Somos muy protectores porque es una época muy bonita para todos nosotros”.

A fines de noviembre, la cantante y actriz anunció su próximo proyecto que une música y cine: el lanzamiento de un álbum acompañado por una película coescrita con su esposo Ben Affleck, quien también es director. El álbum This Is Me… Now está previsto para el 16 de febrero junto con la cinta, mientras que el primer sencillo, titulado Can’t Get Enough, llegará el próximo 10 de enero.

La película, This Is Me… Now: The Film, ofrece una mirada íntima a la vida personal de la estrella del pop. Coescrita por López, Matt Walton y Affleck, pretende revelar aspectos desconocidos y profundos de su vida.

Jennifer Lopez celebró su primer aniversario de bodas con Ben Affleck compartiendo un par de fotos junto a él en su boda Foto: Instagram/Jennifer Lopez

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, una culminación de quién soy como persona y artista”, confesó Jennifer Lopez a Vogue el pasado noviembre. “La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan completamente. Hay una parte de mí que estaba ocultando un lado de mí misma de todos”.