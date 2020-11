StyleStore, la primera tienda trend concept local, consolida su reconversión digital junto a VTEX

La home del trend concept argentino

StyleStore, el primera tienda trend concept de Argentina, que comercializa marcas de lujo accesible, moda, accesorios, cosmética, tecnología relojes y joyas, realizó una reconversión de plataforma de e-commerce junto a VTEX, la compañía de comercio unificado que presta servicios a marcas y retailers en más de 42 países en el mundo y cuenta con más de 2.500 tiendas online.

“ VTEX nos brindó todo lo que necesitábamos y más, sus funcionalidades, escalabilidad y automatización resolvió siempre las cosas relevantes que precisamos. Es una plataforma sólida, concreta, práctica y amigable para comprar. A todo esto, nosotros le sumamos el glamour de nuestras marcas y nuestra experiencia en atención personalizada a un cliente de alto nivel que es sumamente exigente, conocedor, viajado y detallista. Es la primera vez en el mercado que se asocian una plataforma tecnológica tan potente con una empresa de retail de la industria del lujo, y el resultado es maravilloso”, detalló Gabriel Safirsztein, Head de eCommerce de StyleStore.

StyleStore trabaja con VTEX desde hace 6 años y desde entonces la marca hizo una reconversión digital de 180 grados. La tendencia se aceleró con la pandemia y el aumento en el uso del comercio electrónico. Así, la marca se adaptó rápidamente y pasó de facturar USD 100.000 dólares mensuales a USD 1 millón de dólares mensuales, en apenas 4 meses.

“Gracias al ecommerce pudimos subsistir en este contexto, incrementando un 138% las ventas totales de la empresa, comparadas contra el año pasado y con la gran mayoría de nuestras tiendas físicas cerradas”, dijo Gabriel Safirsztein. “Al tener nuestros 17 locales cerrados, tuvimos que reconvertir todas las operaciones hacia lo digital y VTEX nos acompañó todo el tiempo en el camino hacia ese crecimiento”, agregó el ejecutivo.

StyleStore cuenta con un sitio web propio desde 2016 y originalmente se posicionó en la categoría joyas y relojes, con representación oficial de marcas como Swatch, Tommy Hilfiger, Tissot, Calvin Klein y Swarovski. Desde junio pasado evolucionó a un trend concept store con la incorporación de nuevas categorías y marcas premium.

“Nuestros resultados son fabulosos, hoy tenemos entre 300.000 y 400.000 usuarios mensuales, más de 1,5 millones de páginas visitadas en la web y para lo que resta del año proyectamos un crecimiento del 50% adicional”, dice Safirsztein.

Locales en shoppings

Además de consolidar su estrategia online, la marca abrirá dos locales en Alto Palermo y en Abasto Shopping.

“Será la primera tienda online de Argentina que funcione dentro de un shopping center, y que se abre como consecuencia de la existencia primero de una plataforma digital y no al contrario. Creemos en la omnicanalidad y la integración de la tienda física con la online . Los StyleStore tendrán todo el look and feel de una página web transportada al local físico, con las últimas tendencias tecnológicas para probarse virtualmente dentro del local, generar una compra online y vivenciar una experiencia 3d con los productos, entre otras”, concluyó Gabriel Safirsztein.

Darío Schilman, VP Ejecutivo de VTEX para América Latina y Country Manager para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, comentó: “Estamos muy satisfechos y orgullosos de la gran transformación digital que ha tenido StyleStore en el transcurso de los años. Los excelentes resultados que han obtenido hablan por sí solos y nos posicionan como partners estratégicos de las marcas en su desarrollo digital y tecnológico”.

Una de las iniciativas exitosas conjuntas que llevaron adelante StyleStore y VTEX se dio en el marco del último Hot Sale. “Se trató del primer Live Streaming Sales de Latinoamérica, una fiesta de apertura con transmisión en vivo vía streaming en el sitio web de StyleStore”, describió la compañía en un comunicado.

Tuvieron más de 85.000 viewers en la hora y media que duró el evento y más de 15 compras por minuto. Esta novedosa tendencia se volvió una poderosa herramienta, capaz de expandir la audiencia de un evento y humanizar una marca al permitir interactuar con los usuarios y consumidores de manera horizontal. El usuario ya no es un simple espectador, por el contrario, se vuelve un actor clave en el proceso de comunicación. Los Live Streaming Sales están aún en etapa introductoria en Europa y USA, aunque han explotado en China y se han convertido en una de las opciones preferidas para los consumidores de ese país.