“En torno al 20% anual”: qué es la inflación núcleo y por qué el Gobierno la usó para defender la gestión económica

Milei defendió la desinflación y destacó la baja de la inflación subyacente

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El presidente Javier Milei destacó que la inflación núcleo fue de 1,7% en septiembre, por debajo del 1,9% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y aseguró que el Gobierno está “domando la inflación”. El jefe de Estado presentó ese indicador como una señal de la desaceleración de los precios, aunque reconoció que el proceso avanza a un ritmo menor al esperado.

La inflación núcleo —también llamada subyacente o core— se utiliza para medir una tendencia más estable de los precios a largo plazo. Deja fuera los regulados y estacionales. Estos son productos y servicios que pueden cambiar mucho de un mes a otro por factores puntuales, como los alimentos frescos, la energía, los combustibles o las tarifas. Por eso sirve para observar si la suba de precios se mantiene en el resto de la economía, más allá de un aumento ocasional del petróleo o de un producto de la canasta.

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Milei habló sobre ese indicador durante la inauguración de la Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde sostuvo que la discusión económica actual es distinta de la que, según describió, enfrentaba la Argentina al comienzo de su gestión. “Con el viejo modelo hoy hubiéramos volado por los aires. Hoy tendríamos una hiperinflación; hoy tendríamos caídas del PBI en torno al diez o quince por ciento”, dijo.

Qué es la inflación núcleo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la evolución de una canasta amplia de bienes y servicios. Allí entran tanto los precios más estables como aquellos que pueden reaccionar con rapidez a una cosecha, una variación del petróleo o una decisión sobre tarifas.

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Un gráfico del Banco Central proyecta la evolución mensual del índice de precios al consumidor núcleo en Argentina entre 2026 y 2027. (Gráfico: BCRA)

La inflación subyacente, en cambio, excluye esos componentes de variación más brusca. En términos simples, intenta responder una pregunta: si se dejan de lado los precios que subieron o bajaron por una circunstancia excepcional, ¿a qué ritmo aumenta el resto de los precios?

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó que la medición núcleo se ubicaría en 1,6% mensual en octubre de 2026, se mantendría en ese nivel en noviembre, subiría a 1,7% en diciembre y enero de 2027, y volvería a 1,6% en febrero y marzo.

La consultora 1816 señaló que la inflación minorista de septiembre fue de 1,9%, en línea con las previsiones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). También indicó que la inflación núcleo quedó por debajo del 2% por quinto mes consecutivo.

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Ese fue el indicador que Milei destacó al mencionar que “la core” corrió a una velocidad mensual de 1,7 por ciento. El dato quedó dos décimas por debajo del 1,9% que registró el IPC en septiembre.

“Hoy la inflación anual subyacente de Argentina viaja en torno al 20%”, apuntó. La referencia surge de proyectar durante 12 meses un ritmo mensual cercano al 1,7%, aunque esa estimación depende de que la variación se mantenga en niveles similares.

Defensa de la desinflación

Por otra parte, Milei sostuvo que la inflación registraba una dinámica mucho más acelerada al inicio de su Gobierno. “Cuando nosotros llegamos, la inflación corría al 1,5% diario. Es decir, que al 1,5% diario en un mes es 56% mensual”, afirmó.

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Luego remarcó que, a su juicio, la baja no debe compararse solo con los registros mensuales que mencionó de 13% o 25 por ciento. “No la bajamos del 13% ni del 25 por ciento. En realidad, la bajamos del 56% a niveles que están debajo del 2% hace ya varios meses”, expresó acerca del indicador general.

El mandatario reconoció, de todos modos, que la desaceleración de los precios ocurre a un ritmo menor al esperado por el oficialismo. “La discusión hoy es que se desacelera el crecimiento y que la inflación baja más lento de lo que esperábamos. ¿Se dan cuenta cómo cambió la discusión?”, planteó.

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También retomó su comparación con crisis argentinas anteriores. “Tenemos que tener en cuenta que en otro contexto de la historia argentina hubiéramos volado por los aires”, dijo.

Factores externos

A la vez, Milei ubicó la evolución de la inflación argentina dentro de un escenario internacional marcado por conflictos y tensiones sobre la energía. “El mundo está atravesando un shock externo negativo”, afirmó.

En particular, mencionó los efectos de la situación en Medio Oriente y de la guerra entre Rusia y Ucrania. “Tiene impacto directo sobre los precios de la energía, en especial sobre el petróleo”, declaró.

Según su explicación, una menor oferta de energía deriva en aumentos de precios. “Ese salto en el nivel de precios se ve transitoriamente como una aceleración en la tasa de inflación”, subrayó.

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Por otro lado, el Poder Ejecutivo agregó que esos aumentos impulsan a los bancos centrales a revisar las tasas de interés. A su juicio, la consecuencia es un escenario internacional con menor actividad, precios más altos y tasas más elevadas. “Entonces, el mundo va a niveles de actividad más bajo, a niveles de precios más altos y a tasas más altas”, resumió.

Siguiendo esa línea argumental, el jefe de Estado aseveró que la desaceleración económica y la persistencia de la inflación tienen alcance global. “No es que nos está pasando a nosotros nada más, está pasando en todo el mundo”, dijo.

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A la vez, planteó que la Argentina conserva una posición relativamente favorable en materia de crecimiento. “La diferencia es que nosotros igual seguimos estando entre los países del mundo que más crecen. Y eso a mí no me parece trivial”, afirmó.

Milei también defendió la acumulación de divisas. “Nosotros no paramos de comprar dólares a lo bestia”, expresó. Luego agregó: “Si nosotros en este contexto hubiéramos dejado caer el tipo de cambio y aplicara un modelo lineal, el tipo de cambio estaría en 1.000 pesos”.

En el final de su intervención, vinculó la fortaleza del programa económico con la renovación de deuda y la absorción de pesos. “Logramos rolear la deuda todo el tiempo, a veces con claras diferencias positivas, que terminamos absorbiendo pesos sin que se mueva la tasa de interés local. Eso es lo que está mostrando es la fortaleza que tiene el programa”, concluyó.

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