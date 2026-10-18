Economía

ARBA lanzará una moratoria impositiva: qué deudas se podrán regularizar, con qué descuento y en cuántas cuotas

Las bonificaciones serán más altas para quienes adhieran en los primeros días. En paralelo, siguen los sistemas de financiación tradicionales, con mayor cantidad de cuotas

Edificio de arquitectura clásica con el logotipo de ARBA en letras grises sobre una entrada en esquina
Se podrá acceder a los planes de pago a partir del 26 de octubre.
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Con el cierre del año a la vista, muchos contribuyentes bonaerenses revisan qué obligaciones tienen pendientes y cómo ponerse al día. Para quienes arrastran deudas con el fisco provincial, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) habilitará una herramienta de regularización que combina descuentos y financiación.

El plan de pagos especial comenzará a regir el 26 de octubre y ofrecerá bonificaciones de hasta 40%, según la modalidad de pago elegida y el momento en que se formalice la adhesión. Alcanzará a deudas de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas.

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La medida tiene una relación directa con lo que viene en 2027. Para acceder a las bonificaciones y descuentos impositivos del próximo año, será condición no registrar deuda con el fisco provincial.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó el sentido de la iniciativa: “El objetivo es que quienes tienen obligaciones pendientes cuenten con una herramienta concreta para regularizar su situación y puedan acceder a los beneficios previstos para quienes cumplen, en un contexto económico adverso y de mayores dificultades para el pago de impuestos”.

Qué deudas se pueden regularizar

El plan permite incluir deudas vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. Entran también las obligaciones que se encuentren en instancia pre-judicial, en instancia judicial o en proceso de fiscalización, es decir, deudas que ya están en reclamo o bajo revisión del organismo.

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ARBA Simplificación
El plan de regularización incluye deudas en instancia prejudicial, en instancia judicial o en proceso de fiscalización. (X)

Además, se podrán sumar obligaciones vencidas o devengadas durante 2026, siempre que no correspondan al Impuesto de Sellos. En ese caso, solo se pueden regularizar las deudas generadas hasta fines de 2025.

Los tributos comprendidos son Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. Quien tenga deuda en alguno de ellos podrá incluirla en el plan.

Las cuotas y el descuento

El régimen ofrece tres modalidades: pago al contado, tres cuotas o seis cuotas. El descuento depende de la modalidad y de cuándo se adhiera el contribuyente: cuanto más temprano se haga, mayor es la bonificación. El cronograma se divide en cuatro etapas.

Entre el 26 de octubre y el 13 de noviembre, quienes paguen al contado tendrán una bonificación del 40 por ciento. Para quienes elijan tres cuotas, el descuento será del 20%, y para quienes opten por seis cuotas, del 15 por ciento.

En la segunda etapa, del 14 al 27 de noviembre, los descuentos serán de 35% al contado, 15% en tres cuotas y 10% en seis cuotas.

La tercera etapa va del 28 de noviembre al 11 de diciembre. En ese período, la bonificación será del 30% para el pago al contado, del 10% en tres cuotas y del 5% en seis cuotas.

Finalmente, entre el 12 y el 31 de diciembre, se mantendrá un descuento del 30%, pero solo para quienes cancelen la deuda al contado. En esa etapa no habrá bonificación para las opciones en cuotas.

ARBA
La adhesión al programa será digital y se hará a través del sitio oficial de ARBA, en la sección de planes por impuesto.

Hay un límite que se aplica en todos los casos: las bonificaciones no podrán superar el monto del capital adeudado.

Quienes necesiten una financiación más extensa podrán recurrir a los planes habituales de ARBA, que ofrecen una mayor cantidad de cuotas. El régimen especial, en cambio, concentra las mayores bonificaciones en quienes regularicen su situación durante las primeras etapas del cronograma.

La adhesión será digital y se hará a través del sitio oficial de ARBA, en la sección de planes por impuesto. Allí el contribuyente deberá seleccionar el tributo correspondiente, consultar la deuda y formalizar el plan de pagos.

Qué vencimientos quedan hasta fin de año

Además de la posibilidad de regularizar deudas, quienes están al día deben tener en cuenta las fechas de las cuotas que siguen. ARBA extendió hasta el jueves 12 de noviembre el vencimiento de la cuota 9 del Impuesto Automotor, la cuota 4 del Inmobiliario Rural y la cuota 4 del Inmobiliario Complementario.

Hasta esa fecha, se podrá pagar en término y sin perder los beneficios por estar al día con los impuestos. Quienes tengan un buen cumplimiento obtendrán una bonificación del 10%, pagando con cualquier medio de pago que elijan.

Hay otros dos vencimientos en el calendario. El 12 de noviembre vence también la cuota 2 de Embarcaciones deportivas o de recreación. Y el 10 de diciembre vence la cuota 10 del Automotor, la última del año para ese impuesto.

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