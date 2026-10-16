Economía

Por la fuerte suba del petróleo, la inflación mayorista se aceleró a 3,2% en septiembre

El crudo aumentó 15% en el noveno mes y afectó al índice. Los precios mayoristas acumulan una suba de 22,8% en 2026

La medición de septiembre estuvo influenciada por la fuerte suba del crudo.
La medición de septiembre estuvo influenciada por la fuerte suba del crudo.
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Por un fuerte salto del petróleo, la inflación mayorista registró un incremento de 3,2% en septiembre, lo que implica un salto de 1,1 puntos porcentuales respecto a la medición del mes previo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de precios internos al por mayor (IPIM) experimentó un alza de 29,2% en el último año y acumuló una suba de 22,8% en lo que va de 2026.

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El incremento mensual respondió principalmente al alza de 3,4% en los productos nacionales. Los productos importados, en cambio, tuvieron una variación de 0,4% durante el mes.

Dentro de los bienes nacionales, el rubro de petróleo crudo y gas, que subió 15%, fue el que tuvo mayor incidencia en el índice general: aportó 1,43 puntos porcentuales al aumento de septiembre.

También incidieron los productos agropecuarios, con 0,30 puntos porcentuales; los productos refinados del petróleo, con 0,28 puntos; alimentos y bebidas, con 0,20 puntos; y sustancias y productos químicos, con 0,16 puntos.

De esta forma, los rubros vinculados con la energía y las materias primas concentraron buena parte del incremento registrado por los precios mayoristas durante septiembre.

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Los productos agropecuarios subieron 2,6% en septiembre.
Los productos agropecuarios subieron 2,6% en septiembre.

Esto se advierte mejor en una comparación más larga. El rubro de “petróleo crudo y gas” acumula un alza de 77,1% en lo que va del año, más de tres veces lo que subió el nivel general en el mismo período.

Ese comportamiento arrastró a todo el bloque de productos primarios, que subieron 7,9% en septiembre, 44,1% interanual y 38,1% en lo que va de 2026. Dentro del grupo, los productos agropecuarios avanzaron 2,6% en el mes y acumulan un aumento de 15,6% en el año, con una suba interanual de 28,3%.

De esta forma, surge la duda de qué pasará con la inflación minorista en los próximos meses. El propio Gobierno entiende al IPIM como un anticipo de lo que luego ocurre con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Manufacturas y energía eléctrica

El resto de la estructura de precios mostró aumentos más moderados. Los productos manufacturados subieron 1,9% en el mes, y acumulan 18,7% en el año. Alimentos y bebidas, un rubro que se sigue de cerca por su cercanía con el consumo, aumentó 1,7% en septiembre, con una suba de 16,3% en lo que va de 2026.

Los mayores incrementos dentro de las manufacturas se dieron en productos textiles, con 3,5% de suba; impresiones y reproducción de grabaciones, con 3,0%; y tabaco, con 2,8 por ciento. En el otro extremo, las menores variaciones correspondieron a prendas de materiales textiles, con 0,3%; otros medios de transporte, con 0,4%; y productos metálicos básicos, con 0,6 por ciento.

INDUSTRIA TEXTIL
Los productos textiles aumentaron 3,5% en septiembre.

Un caso particular es el de los productos refinados del petróleo. De acuerdo con el Indec, aumentaron 2,2% en el mes, una cifra muy inferior al 15% del crudo, por lo que la suba del insumo se trasladó, por ahora, solo en parte a los derivados. De todos modos, el rubro ya acumula un incremento de 34,2% en 2026 y 51,1% en los últimos doce meses.

La energía eléctrica, por su parte, subió 4,1% en septiembre. Su incidencia en el índice general fue baja, de 0,09 puntos, por el peso que tiene en la estructura, pero su trayectoria es una de las más marcadas: acumula 54,5% de suba en el año, el segundo mayor aumento entre todas las divisiones, detrás del petróleo.

Importados y otras mediciones del Indec

El dato de los productos importados refuerza la idea de que la presión vino de la producción local. Subieron sólo 0,4% en el mes, 11,8% en la comparación interanual y 12,1% en lo que va del año, aproximadamente la mitad del 23,6% que acumulan los productos nacionales.

Como todos los meses, el Indec dio a conocer también el avance de otros dos indicadores de precios. El índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) -excluye el efecto impositivo del IPIM- aumentó 3,4% en septiembre, con una suba de 3,7% en los productos nacionales y de 0,3% en los importados.

El nuevo decreto pone fin a las restricciones que tenían los pequeños productores del agro en la participación de las compras de alimentos que efectúan las entidades públicas. Vía: Colprensa
El índice de precios básicos del productor registró una suba del 3,8% en el noveno mes del año. (Colprensa)

En tanto, el índice de precios básicos del productor (IPP) -mide la variación de los precios de la producción local, excluyendo impuestos-, mostró el mayor incremento de los tres: 3,8% en el mes. Los productos primarios subieron 7,9% y los manufacturados y la energía eléctrica, 2,1%.

Con el dato de septiembre, los precios mayoristas volvieron a acelerarse luego de un agosto en el que habían subido 2,1%, y marcaron el registro mensual más alto desde abril. Como estos precios suelen anticipar movimientos en los costos de producción y, con cierto rezago, en los valores que llegan al consumidor, la evolución del petróleo y de sus derivados será una de las variables a seguir en los próximos meses.

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