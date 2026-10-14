Los planes de ahorro para comprar autos pierden impulso: las suscripciones cayeron 11,3% en el tercer trimestre

Los planes de ahorro tuvieron una fuerte caída en el último mes. El trimestre tuvo un 11,3% de retroces desde julio a septiembre.

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Las suscripciones de planes de ahorro cayeron un 11,3 % en el tercer trimestre del año, al pasar de 27.638 suscripciones en julio a 24.518 en septiembre. El descenso, que ya se había apreciado en agosto en un 4,7%, se profundizó el último mes cuando se registraron 1.808 adhesiones menos respecto al mes previo, con una baja de otro 6,9%.

La facturación, en cambio, tuvo un comportamiento diferente ya que alcanzó las 8.499 unidades en julio y subió a 11.625 en agosto, para luego bajar a 9.819 en septiembre. Aunque la cifra de septiembre quedó 15,5 % por debajo del mes previo, se ubicó 15,5 % por encima de julio.

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La diferencia entre ambas variables es sustancial para entender la dinámica de los planes de ahorro, ya que la suscripción suele representar más la “intención de compra”, mientras que la facturación es la concreción de la operatoria.

Sin embargo, no es lineal el resultado tampoco, porque las suscripciones son operaciones del presente, mientras que las adjudicaciones pueden corresponder a ahorristas que se suscribieron en general dentro del último año.

Las suscripciones triplican a las adjudicaciones de planes de ahorro. Una es una intención de compra, la otra es la concreción de la operación.

La mayoría de los planes de ahorro actuales, si bien tienen plazos de entre cinco y siete años para el pago de las cuotas por sorteo o licitación, incorporaron en el último tiempo la adjudicación pactada como incentivo para fomentar más ventas. Este sistema permite a los ahorristas asegurarse que, de cumplir todas las condiciones y requisitos, puedan tener el vehículo en los primeros meses del plan.

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El detalle de las marcas

Fiat se mantuvo al frente de las suscripciones en los tres meses. La marca contabilizó 5.105 altas en julio, 5.763 en agosto y 5.616 en septiembre. Su resultado de septiembre fue 8,1% superior al de julio, pese a la baja mensual.

El comportamiento de los planes de ahorro en Volkswagen fue diferente. Luego de registrar 4.487 suscripciones en julio y 4.019 en agosto, cerró septiembre con 2.898. La marca redujo sus operaciones un 35% frente a julio y cedió el segundo puesto mensual ante Peugeot.

Toyota, que había sumado 3.085 adhesiones en julio y 3.092 en agosto, registró 2.618 en septiembre. Peugeot también bajó durante el período, desde 3.122 suscripciones en julio hasta 2.725 en el último mes relevado.

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Las pickup fueron las que mayor caída de suscripciones mostraron este trimestre. La Ford Ranger fue líder entre las cuatro que tienen planes de ahorro.

Mayor caída en pick ups

De todos modos, el segmento de las pick ups fue uno de los más afectados por la retracción de la venta de planes. Las suscripciones de camionetas pasaron de 6.187 unidades en julio a 4.534 en agosto y 3.700 en septiembre. La caída acumulada fue de 2.487 operaciones, equivalente al 40,2%.

La Ford Ranger retomó el primer puesto el último mes con 1.349 suscripciones, luego de ubicarse segunda en agosto. Sin embargo, había comenzado julio con 2.273 operaciones, por lo que el resultado de septiembre quedó 40,7 % por debajo de aquel nivel.

En cambio, la pick up Volkswagen Amarok mostró la mayor baja entre las líderes del segmento, ya que pasó de 2.252 suscripciones en julio a 1.708 en agosto y 459 en septiembre, con una merma de 79,6% en tres meses.

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La Toyota Hilux recorrió el camino opuesto, ya que aumentó de 612 suscripciones en julio a 757 en agosto y 918 en septiembre. Con ese avance de 50%, quedó segunda en el ranking mensual de septiembre. la Fiat Titano, en cambio, se sostuvo en 367 operaciones durante agosto y septiembre, tras las 418 de julio.

La suscripción de plan de ahorro del Leapmotor B10 es una de las novedades del trimestre. Es la primera marca china con esta modalidad, impulsada por Stellantis.

Cambios en los SUV

Las SUV medianas también disminuyeron de 2.563 en julio a 2.238 en agosto y 1.552 en septiembre. El segmento perdió 39,4% de su volumen en dos meses.

La Toyota Corolla Cross había liderado las suscripciones de SUV en julio, con 1.218 unidades, y en agosto, con 942. Pero en septiembre cayó a 381 y fue superada por la Ford Territory, que registró 513 operaciones.

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La Ford Territory pasó de 478 planes en julio a 567 en agosto, aunque luego retrocedió a 513 el último mes. Aun con esa baja mensual, terminó el trimestre 7,3% por encima de su registro de julio.

Renault Boreal se mantuvo en torno de las 250 operaciones mensuales, con 248 en julio, 250 en agosto y 230 en septiembre. Leapmotor B10 pasó de 135 a 192 y 209 suscripciones, respectivamente, aunque se mantuvo por debajo de los modelos más vendidos del segmento.