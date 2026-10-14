Argentina firmó con EEUU un protocolo adicional para fortalecer el acuerdo bilateral sobre Comercio e Inversiones Recíprocas

Pablo Quirno y Jamieson Greer durante su encuentro oficial en Washington, (Estados Unidos)

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(Desde Washington, Estados Unidos) - En el marco de la visita de Javier Milei a Washington, el canciller Pablo Quirno firmó con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, un protocolo adicional que fortalece los acuerdos comerciales que unen a Balcarce 50 con la Casa Blanca.

“El protocolo, que permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional para su aprobación, consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense”, anunció Quirno en su cuenta oficial de X.

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Y añadió:

“Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de la Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo”.

Pablo Quirno, Jamieson Greer, Alec Oxenford y Jeff Goetman tras la firma del protocolo adicional en la USTR, (Washington, Estados Unidos)

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