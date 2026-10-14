Economía

Argentina firmó con EEUU un protocolo adicional para fortalecer el acuerdo bilateral sobre Comercio e Inversiones Recíprocas

En el marco de la visita de Javier Milei a Washington, el canciller Pablo Quirno firmó con el representante comercial de la administración Trump, Jamieson Greer, un entendimiento extra que consolida la agenda bilateral entre Balcarce 50 y la Casa Blanca

Dos hombres en traje se dan la mano ante el sello de la Oficina del Representante Comercial y las banderas de Estados Unidos y Argentina
Pablo Quirno y Jamieson Greer durante su encuentro oficial en Washington, (Estados Unidos)
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(Desde Washington, Estados Unidos) - En el marco de la visita de Javier Milei a Washington, el canciller Pablo Quirno firmó con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, un protocolo adicional que fortalece los acuerdos comerciales que unen a Balcarce 50 con la Casa Blanca.

“El protocolo, que permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional para su aprobación, consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense”, anunció Quirno en su cuenta oficial de X.

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Y añadió:

“Estados Unidos reafirma su compromiso con el trato arancelario de Nación Más Favorecida para los productos argentinos en los términos acordados y reconoce el cumplimiento por parte de la Argentina de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo”.

Cuatro hombres con traje y corbata posan frente a la bandera de Estados Unidos, el sello institucional y la bandera de Argentina
Pablo Quirno, Jamieson Greer, Alec Oxenford y Jeff Goetman tras la firma del protocolo adicional en la USTR, (Washington, Estados Unidos)

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