Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 14 de octubre de 2026

El organismo previsional acredita los haberes según la terminación del documento, en un esquema que incorpora una suba del 1,66 % y el bono extraordinario acumulativo

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La ANSES aplica un aumento del 1,66 % y un bono extraordinario de $ 70.000 en los haberes correspondientes a octubre de 2026
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles 14 de octubre con las acreditaciones de jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones. El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI y el tipo de beneficio.

Los haberes y las asignaciones de octubre incorporan un aumento de 1,66 %, dispuesto mediante la resolución 284/2026, publicada en el Boletín Oficial. Además, se suma el refuerzo previsional extraordinario de hasta $ 70.000, sujeto a los requisitos establecidos para este mes.

PUBLICIDAD

Quiénes cobran hoy, 14 de octubre de 2026

El calendario de pagos de ANSES para este miércoles incluye a los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan la mínima y tienen documentos finalizados en 3.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Este 14 de octubre cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 3.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 2 tienen acreditado el pago este miércoles.

La jubilación mínima asciende a $ 435.748,51 en octubre, mientras que la jubilación máxima queda establecida en $ 2.932.174,85 (REUTERS/Francisco Loureiro)
La jubilación mínima asciende a $ 435.748,51 en octubre, mientras que la jubilación máxima queda establecida en $ 2.932.174,85 (REUTERS/Francisco Loureiro)

Progresar

Los titulares de las becas Progresar con documentos terminados en 2 y 3 cobran este miércoles.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran hoy la Asignación Prenatal las personas con documentos concluidos en 0 y 1. Esta prestación se abona según los ingresos del grupo familiar y contempla distintas escalas.

PUBLICIDAD

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI. El monto no es fijo: se calcula de manera individual en función de la remuneración de cada trabajadora alcanzada por el beneficio.

Pensiones No Contributivas

Este miércoles cobran las titulares y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) cuyos DNI terminan en 6 y 7.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares correspondientes a PNC están habilitadas para todas las terminaciones de documento desde el 8 de octubre y hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único

Los pagos por nacimiento, adopción y matrimonio también permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI. La primera quincena de acreditaciones se abrió el 9 de octubre y se extiende hasta el 10 de noviembre.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento permanecen disponibles para todas las terminaciones de DNI (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en septiembre 2026

Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $435.748,51. A ese monto se incorpora un bono de $70.000 para los beneficiarios que cumplen las condiciones, por lo que el ingreso total llega a $505.748,51.

La jubilación máxima, por su parte, quedó establecida en $2.932.174,85 para octubre. Quienes superan el haber mínimo comenzarán a cobrar desde el 23 de octubre, de acuerdo con la terminación de su DNI.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para una jubilación ordinaria, quedó en $ 348.598,81.

Además, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $ 199.335,05. Este componente integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general.

De cuánto son las asignaciones en septiembre 2026

La AUH tiene un valor bruto de $156.588 por hijo menor de 18 años durante octubre. ANSES acredita de manera mensual el 80% del beneficio, equivalente a $125.270,40, mientras que el 20% restante —$31.317,60— queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad alcanza los $509.863 por cada hijo durante octubre.

La Asignación por Embarazo tiene los mismos valores: un monto total de $156.588, con un pago directo mensual de $125.270,40 y una retención de $31.317,60.

planes sociales ANSES fila
El monto bruto de la Asignación Universal por Hijo se fija en $ 156.588 por hijo, con un pago mensual directo del 80 % del haber

Para la Asignación Prenatal, el monto base para familias con ingresos de hasta $1.212.301 es de $78.304. La suma disminuye en los tramos de ingresos superiores. En tanto, la Asignación por Maternidad equivale al salario mensual de la trabajadora en relación de dependencia durante el período de licencia.

La Asignación Familiar por Hijo para titulares de Pensiones No Contributivas alcanza $78.304por hijo en el primer rango de ingresos. En el caso de la prestación por desempleo, el mínimo es de $195.600 y el máximo de $391.200, fijados por la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil a través de la Resolución 4/2026.

Temas Relacionados

AnsesJubilacionesAUHÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre

El avance de los precios estuvo motorizado por la energía y se ubicó en línea con las previsiones de los analistas. Caen los futuros de Wall Street y se evalúa el posible impacto en las tasas de interés

Inflación en Estados Unidos: el índice de precios al consumidor creció al 3,7% interanual en septiembre

A cuánto habría llegado la inflación de septiembre con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

De haberse aplicado la medición que el Indec preveía implementar en enero, la inflación habría sido mayor que el 1,9% informado este martes

A cuánto habría llegado la inflación de septiembre con el nuevo índice de precios que el Gobierno postergó

El canciller Pablo Quirno aseguró que "el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien"

Según el ministro de Relaciones Exteriores, no debe ser motivo de sorpersa "el peso que hoy está teniendo Argentina en la discusión global"

El canciller Pablo Quirno aseguró que "el mundo depende de que a la Argentina le vaya bien"

El cobro abusivo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos puede ser delito

Las retenciones bancarias desproporcionadas y las trabas para recuperar saldos a favor asfixian a las pymes. Cuando el exceso se sostiene a sabiendas, corresponde investigar la responsabilidad de los funcionarios

El cobro abusivo del Impuesto sobre los Ingresos Brutos puede ser delito

El FMI advirtió que los ataques contra Arabia Saudita pueden afectar a la economía mundial

Su directora, Kristalina Georgieva, alertó sobre el "riesgo de contagio" que genera el conflicto entre el reino árabe y los hutíes de Yemen, tras el ataque a la sede de Aramco en Dhahran

El FMI advirtió que los ataques contra Arabia Saudita pueden afectar a la economía mundial

DEPORTES

Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”

Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”

La hazaña de Locomotra Castro que marcó una era en el boxeo: su nocaut contra Jackson que es considerado uno de los mejores de la historia

Escándalo en Manchester United por las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez: la respuesta del entrenador y la feroz crítica de tres leyendas

La vida de película de Locomotora Castro: de su dura infancia a una increíble carrera sobre el ring y la ayuda a comunidades vulnerables

“Dijo me duele el pecho y se cayó”: el relato de un testigo sobre los últimos minutos de Jorge Locomotora Castro en el bingo

TELESHOW

Dante Ortega habló de la abrupta separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Estoy sorprendido”

Dante Ortega habló de la abrupta separación de Emanuel y Julieta Prandi: “Estoy sorprendido”

El lado mediático del Roña Castro: sus amigos en Gran Hermano, la pista del Bailando, el sabor amargo de MasterChef

Marcelo Tinelli y su equipo anticipan Dale Match horas antes de su estreno: “Acá somos todos conductores”

La aventura inolvidable de Anamá Ferreira en África: “Queda para siempre en el corazón”

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: un ataque a balazos contra un automóvil deja dos muertos en Montes de Oca

Costa Rica: un ataque a balazos contra un automóvil deja dos muertos en Montes de Oca

“Las ganas de salvar vidas están intactas”: Cubana no puede vivir de su profesión tras haber sido la máxima nota en examen estatal

¡La Azulita es campeona invicta! El Salvador rompe una sequía de 19 años y reina en la UNCAF Sub-16

El atleta mexicano Iván Siu López es localizado con vida tras extraviarse en el volcán Santiaguito en Guatemala

A un año del gran robo, el Louvre necesita “un gran plan” de renovación y transformación