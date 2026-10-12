Economía

Jubilaciones, AUH y asignaciones familiares: A cuánto llegan las principales prestaciones sociales en octubre

Los beneficiarios de la ANSES recibirán este mes un aumento ajustado por inflación. Cómo quedó el calendario de pagos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó un aumento del 1,66% en todas sus prestaciones sociales en octubre, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. El ajuste surge de la fórmula de movilidad previsional que actualiza por inflación con dos meses de rezago.

Tras el incremento, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán además en octubre el habitual bono de $70.000, que elevará sus ingresos mensuales a $505.748,51. El total se compone de una jubilación mínima de $435.748,51, tras el aumento aplicado, más el refuerzo económico dispuesto para este grupo.

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En el caso de quienes cobran haberes superiores al mínimo, el bono se otorgará en forma proporcional para que el ingreso total alcance los $505.748,51. De esta manera, el monto adicional disminuirá a medida que aumente el haber mensual.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $418.598,81, resultado de sumar el haber actualizado de $348.598,81 al bono de $70.000.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $418.598,81

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez ascenderán a $375.023,96, incluido el refuerzo de $70.000 sobre un haber de $305.023,96.

En cuanto a las prestaciones familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ubicará en $156.588, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $509.863.

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Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo será de $78.304 para los beneficiarios comprendidos en el primer rango de ingresos.

En el caso de la AUH por discapacidad, la prestación asciende a $509.863 brutos. De ese total, ANSES liquida mensualmente $407.890,40, correspondientes al 80%, y retiene los $101.972,60 restantes. A diferencia de la asignación general, este beneficio no establece un tope de edad de 18 años, por lo que puede mantenerse sin límite temporal.

Por su parte, la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) también registra una suba del 1,66% y alcanza los $156.588 brutos mensuales.

Respecto de las asignaciones familiares de pago único, los nuevos valores quedan establecidos en $545.685 por adopción, $136.662 por matrimonio para cada cónyuge y $91.273 por nacimiento.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
El Gobierno ya oficializó el bono de $70.000 para los haberes mínimos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario de pagos de ANSES para octubre 2026

El calendario de pagos varía según la prestación y el DNI de cada beneficiario. Para octubre, la ANSES determinó el siguiente cronograma:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre.

Asignación por embarazo

  • DNI terminados en 1: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 2: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 3: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 4: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 5: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 6: 20 de octubre.
  • DNI terminados en 7: 21 de octubre.
  • DNI terminados en 8: 22 de octubre.
  • DNI terminados en 9: 23 de octubre.

Asignación Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre.
Vista frontal de un grupo diverso de personas haciendo fila en la acera frente a una oficina de ANSES en un escenario urbano diurno en Argentina.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de DNI: del 14 de octubre al 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se acreditarán en dos quincenas, sin distinción por terminación de documento.

  • Primera quincena, todas las terminaciones de DNI: del 9 de octubre al 10 de noviembre.
  • Segunda quincena, todas las terminaciones de DNI: del 22 de octubre al 10 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 8 de octubre al 10 de noviembre.

Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre.

Desempleo Plan 2

Los beneficiarios del Desempleo Plan 2 podrán cobrar la prestación entre el 2 y el 10 de noviembre, sin distinción por la terminación del DNI.

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