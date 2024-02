Dólar hoy en vivo: a cuánto abre este jueves 15 de febrero y cuál es el precio minuto a minuto

Los 4 motivos que explican por qué los dólares paralelos caen debajo de $1.200 y se achica la brecha cambiaria Las cotizaciones bursátiles caen hasta 5% y el dólar libre pierde 20 pesos, a $1.125, mínimos en un mes. La diferencia entre el “contado con liqui” y el dólar oficial se ajusta a un 40%

Caen los dólares financieros y se acorta la brecha cambiaria.

La actividad financiera de la semana se reanudó recién este miércoles luego del fin de semana largo de Carnaval y lo hizo con todo ímpetu, entre dos noticias muy fuertes. Desde el punto de vista político se dio un debate entre la ex presidente Cristina Kirchner, quien a través de una extensa carta criticó el presente económico, denunció un incremento de la deuda pública y rechazó los planes del oficialismo para dolarizar. La respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, no se hizo esperar, al responsabilizarla a ella y a sus administraciones por el déficit fiscal heredado. “La invito a tener un poco de dignidad y permanecer callada”, afirmó el actual ministro y ex funcionario del gobierno de Mauricio Macri.