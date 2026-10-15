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La sorpresiva reunión entre Dani Alves y Gildo Insfrán, el gobernador de Formosa

El ex futbolista devenido pastor viajó al norte argentino para brindar diferentes charlas

Gildo Insfran con Dani Alves
Dani Alves se reunió con Gildo Insfrán
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Dani Alves fue recibido este martes en la Casa de Gobierno de Formosa por el gobernador Gildo Insfrán, en el marco de su visita a la provincia para participar del Congreso Profético que se desarrolla en la Iglesia Centro de Gloria. El mandatario provincial confirmó el encuentro a través de su cuenta de X, donde publicó imágenes del saludo con el exfutbolista brasileño y otros pastores evangelistas.

La visita de Alves a Formosa se da en el marco de una gira por el norte argentino que lo llevará también a Salta entre el 19 y el 20 de octubre. El exlateral participa del evento “El Impacto de su Gloria”, que se celebra del 15 al 17 de octubre en el Ministerio Internacional Centro de Gloria, una iglesia cristiana que en su perfil institucional plantea el objetivo de “establecer el Reino de Dios en Formosa”.

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“Esta mañana recibimos en Casa de Gobierno a Dani Alves y otros pastores evangelistas de Brasil y nuestra provincia, con motivo de la realización del Congreso Profético, que se desarrollará hoy y mañana en la Iglesia Centro de Gloria de Formosa”, escribió Insfrán, quien agregó: “Les deseamos éxitos en este encuentro de fe y en sus próximas actividades”.

Gildo Insfran con Dani Alves
La reunión en la que participaron Insfrán y Dani Alves

El exfutbolista de 43 años había comunicado su llegada al país a través de sus redes sociales oficiales, donde compartió distintos pasajes bíblicos. Entre sus publicaciones se destacó una frase que resume el espíritu de sus presentaciones recientes: “Es tiempo de liberación y de arrepentimiento”.

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Tras su paso por Formosa, Alves continuará su recorrida en Salta, donde la Fundación Estilo de Vida lo espera para un encuentro especial. La organización había anticipado la visita en sus canales institucionales: “Atención Salta: Este 19 y 20 de octubre, le damos la bienvenida a un gran amigo y deportista que será parte de un acontecimiento especial para nuestra provincia: DANI ALVES”.

Gildo Insfran con Dani Alves
La visita de Alves a Formosa se da en el marco de una gira por el norte argentino

De acuerdo con fuentes de la Fundación Estilo de Vida, la agenda en territorio salteño contempla una charla deportiva el lunes 19 de octubre por la mañana en Rosario de Lerma, y un encuentro deportivo el martes 20 desde las 9:00 en el estadio Delmi, ambos dirigidos a colegios primarios, secundarios, terciarios, clubes y escuelas de fútbol. Esa misma noche, desde las 20:30, el exfutbolista ofrecerá un evento abierto a todo público en el que relatará su testimonio personal y deportivo. “Viene a respaldar a la Fundación, abrirnos las puertas afuera del país y también apadrinar nuestra escuela de fútbol”, explicaron desde la organización.

Esta gira por el norte argentino se enmarca en un recorrido más amplio por países de América Latina que Alves inició tras recuperar su libertad. El exjugador estuvo recientemente en Asunción, Paraguay, y también visitó El Salvador en su rol de predicador.

Gildo Insfran con Dani Alves
El brasileño se alejó de forma definitiva de la práctica profesional del fútbol y se volcó a predicar

El cambio de vida de Alves se produjo después de un proceso judicial que marcó los últimos años de su carrera. La Audiencia de Barcelona lo había condenado el 30 de diciembre de 2022 a cuatro años y medio de cárcel y cinco de vigilancia por un hecho de agresión sexual, sentencia confirmada en febrero de 2024. Sin embargo, en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió al considerar que el testimonio de la denunciante presentaba “vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones”.

A partir de esa absolución, el brasileño se alejó de forma definitiva de la práctica profesional del fútbol y se volcó a la comunidad evangélica, a la que describe como un “pacto con Dios”. En noviembre de 2025 se difundieron las primeras imágenes de su papel como predicador en una iglesia de Girona, España, y medios como Sport y Marca reportaron que la fe cristiana evangélica se convirtió en el eje central de su vida, al punto de que ahora se define como “discípulo de Cristo Jesús”.

Alves inició su carrera futbolística en el Bahía de Brasil y vistió las camisetas de Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG, Sao Paulo y Pumas. Es el segundo futbolista más ganador de la historia con 43 títulos, marca que comparte con Marquinhos y que solo supera Lionel Messi, con 48. En enero de 2026 había sido presentado como nuevo inversor de la SAD del Sporting Clube de São João de Ver, equipo de la tercera división de Portugal.

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