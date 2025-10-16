Deportes

River buscará poner fin a su crisis futbolística ante Talleres: entre regresos y lesionados, Gallardo cambiará medio equipo

El entrenador del Millonario contará con los futbolistas que vuelven de la fecha FIFA y espera por la recuperación de algunos pilares del equipo

Gallardo se encuentra preparando el partido frente a Talleres (AP Photo/Andre Penner)

La llegada de los futbolistas que participaron en la fecha FIFA representa un punto de inflexión para River Plate, que atraviesa una de las etapas más complejas de la era Marcelo Gallardo. El regreso de los convocados a las distintas selecciones ofrece al entrenador la posibilidad de reconfigurar el equipo de cara al enfrentamiento contra Talleres, en un contexto marcado por una serie de resultados adversos que han profundizado la crisis deportiva del club.

La derrota ante Sarmiento, en la que el Millonario debió improvisar una alineación debido a la ausencia de varios titulares —incluyendo la utilización de Thiago Acosta fuera de su posición habitual—, dejó en evidencia la urgencia de recuperar piezas clave. Ahora, el cuerpo técnico podrá contar nuevamente con Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza, quienes regresan tras sus compromisos internacionales. Además, Juan Portillo se reincorpora tras cumplir una fecha de suspensión, lo que amplía las opciones para el armado del once inicial.

La situación de Acuña genera especial atención. El lateral izquierdo no sumó minutos en la reciente gira de la selección argentina debido a una molestia física. Su última aparición con River terminó de forma prematura, ya que debió ser reemplazado en el entretiempo del partido ante Rosario Central tras recibir un golpe en la rodilla, producto de una falta que no fue sancionada. Aunque su convocatoria a la gira por Estados Unidos ya estaba confirmada, viajó sin estar en plenitud física, lo que explica su ausencia en el campo y mantiene la incógnita sobre su disponibilidad para el duelo ante la T.

River viene de perder con Sarmiento (Fotobaires)

En cuanto a las altas médicas, el plantel recupera a Jeremías Ledesma, quien superó una lumbalgia, y a Gonzalo Martínez, que dejó atrás un desgarro muscular. La posibilidad de que el Pity sea citado tras un año marcado por lesiones no está descartada, aunque su presencia dependerá de la evaluación final del cuerpo técnico.

La probable alineación que se perfila para el sábado incluye a Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, y la duda entre Marcos Acuña o Milton Casco en el lateral izquierdo; Giuliano Galoppo, Juan Portillo y Kevin Castaño en el mediocampo; Juan Fernando Quintero como enlace; y en la delantera, Maxi Salas acompañado por Sebastián Driussi o Facundo Colidio. De confirmarse este esquema, se produciría el ingreso de prácticamente medio equipo nuevo respecto al que cayó ante Sarmiento en el estadio Monumental.

La urgencia de revertir la tendencia negativa se refleja en la estadística: el elenco de Núñez ha perdido seis de sus últimos siete partidos y se encuentra en la tercera posición de la tabla anual, dentro de la zona de repechaje a la Copa Libertadores.

Por otra parte, la situación de Enzo Pérez sigue siendo incierta. El mediocampista, de 39 años, sufrió un corte en la rodilla durante el partido de vuelta ante Palmeiras en Brasil el 17 de septiembre, lo que lo ha mantenido fuera de las convocatorias durante cuatro encuentros consecutivos. Aunque desde la semana pasada se entrena a la par del grupo y no presenta secuelas de la lesión, su regreso depende de completar un reacondicionamiento físico que le permita volver en óptimas condiciones, especialmente en un momento tan delicado para el equipo dirigido por Gallardo.

