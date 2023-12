Radiografía del River Plate 2024: los puestos a reforzar, quiénes se irían y la política con los juveniles

Una formación habitual del River 2023, que cambiará en el próximo torneo por la salida de algunos jugadores y la llegada de refuerzos

A River le queda un partido para cerrar el año: el Trofeo de Campeones, el viernes 22, ante el ganador de la final de la Copa de la Liga entre Rosario Central y Platense. Después de eso, el plantel tendrá apenas trece días de vacaciones. Por ello Martín Demichelis y los dirigentes, en conjunto con la secretaría técnica que comandan Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, trabajan en silencio para la conformación del plantel que en 2024 tendrá a la Copa Libertadores como objetivo prioritario.

Te puede interesar: La particular estrategia de Martín Demichelis para los penales y sus gestos durante la serie que dejó a River sin final de la Copa de la Liga

River está ante la posibilidad de que se produzca un fin de ciclo. No porque los dirigentes estén pensando en pedirle la renuncia a Martín Demichelis si el equipo pierde el Trofeo de Campeones, sino porque hay tres futbolistas con mucho arraigo en el club cuya continuidad está en duda: Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz y Matías Suárez. Si ellos se van de River, la sensación de fin de ciclo será inequívoca porque también dejarán el club -en este caso con seguridad- Jonatan Maidana y Emanuel Mammana, a quienes no les renovarán los contratos que vencen el 31 de este mes.

El uruguayo podría emigrar a Flamengo. REUTERS/Matias Baglietto

Hay que sumarle otra ida más que probable: la del venezolano Salomón Rondón, quien les comunicó a Demichelis y a los dirigentes que quiere rescindir el contrato debido a que su familia no se terminó de adaptar a vivir en el país. Rondón tiene vínculo con River hasta diciembre de 2025 y la final ante Central o Platense sería su último partido con la camiseta de la banda roja. En definitiva, el venezolano se irá luego de poco menos de un año en el que jugó 35 partidos y anotó diez goles.

Te puede interesar: Los mejores memes de la derrota de River fallando cuatro penales: de la lupa sobre Armani y Demichelis a la comparación con Boca

Las situaciones de Enzo Pérez, De La Cruz y Matías Suárez son distintas y todavía indefinidas. Enzo Pérez, quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre, todavía no les dijo a los dirigentes ni al cuerpo técnico si acepta renovar el vínculo con el club. En el partido del 3 de noviembre ante Huracán, cuando River perdió 2 a 1 y dejó atrás un invicto de veinte victorias consecutivas en el Monumental, quedó la sensación de que se estaba despidiendo: entró al campo de juego con sus hijos y toda su familia lo esperó en el breve trayecto de 30 metros que va desde la concentración hasta el vestuario Angel Labruna. “En un 80% la sensación es que Enzo no seguirá en River. Pero hay un 20% que indica que no terminó de tomar la decisión definitiva”, le dijeron a Infobae desde el entorno del mediocampista mendocino.

Enzo Pérez no coinfrmó su continuidad en River. REUTERS/Agustin Marcarian

En River creen que esta vez sí se dará la promocionada partida de De La Cruz, que tiene una promesa de venta por parte de la dirigencia. Flamengo lo quiere nuevamente y ese podría ser su destino. “Por ahora no llegó ninguna oferta por él”, aclaró el presidente de River, Jorge Brito. El uruguayo se siente cómodo en River pero la dirigencia sabe que ve con buenos ojos una transferencia para hacer una diferencia económica. “No sé qué va a pasar con De La Cruz”, expresó Enzo Francescoli y agregó: “Yo hablo y veo todos los días a Nico, veremos si realmente algún equipo concreta (una oferta)”.

Te puede interesar: La revelación de Gabigol sobre los goles a River que definieron la Copa Libertadores 2019: “Me dolía mucho”

El caso de Matías Suárez está condicionado por su físico. El cordobés sufrió nuevamente una sinovitis en la rodilla derecha a principios de esta semana y los hinchas expresaron su malestar en las redes porque estuvo perseguido por esa lesión durante buena parte del año. Ahora el cordobés ya se entrena con normalidad y seguramente irá al banco de suplentes ante Central o Platense. Los dirigentes le ofrecen un contrato por productividad, pero al delantero no lo seduce esa chance. En esas condiciones, parece difícil que le renueven el contrato.

A diferencia de los casos de Enzo Pérez, De La Cruz y Suárez, el que seguirá después de algunas dudas sobre su futuro es Franco Armani, quien tomó la decisión de cumplir el contrato que se le vence el 31 de diciembre de 2024.

¿Podrían irse más futbolistas? La respuesta es un sí rotundo. En la lista de prescindibles figuran Marcelo Andrés Herrera, Héctor David Martínez y Agustín Palavecino. Si llegan ofertas por ellos, el club tratará de venderlos. Distinto es el caso de Paulo Díaz: el chileno es considerado titular por Demichelis y desde el exterior llegan sondeos continuamente por él. “Hay consultas pero todavía no llegaron ofertas concretas por Paulo”, comentan los dirigentes de River.

La idea es que a River lleguen entre tres y cuatro refuerzos: un lateral derecho, un marcador central, un mediocampista y un delantero. Por lo pronto, el 5 de enero se sumará Nicolás Fonseca, el mediocampista central uruguayo al que River lo dio a préstamo a Montevideo Wanderers. Fonseca tiene 25 años, es hijo de Daniel (exdelantero de River) y hasta ahora jugó en el Novara, en la Serie C de Italia, y en dos clubes uruguayos: River Plate de Montevideo y Montevideo Wanderers.

Claudio Echeverri es la prioridad de la dirigencia. (gettyimages)

Leonardo Godoy, de Estudiantes de La Plata, es el principal apuntado para reforzar el lateral derecho. Para la zaga central, a River le gustaría repatriar a Germán Pezzella o a Lucas Martínez Quarta. Hizo intentos por ambos en el anterior mercado de pases. Si no llega en enero alguno de los dos, irán por otro defensor de jerarquía. En River consideran que De La Cruz está viviendo sus últimos días en el club, por lo que irán por un mediocampista mixto, capaz de desdoblarse en la recuperación y en la generación de juego.

La casi segura salida de Rondón abrirá la puerta para que el colombiano Rafael Borré o Lucas Alario sean tentados para volver. Borré, hoy en el Werder Bremen de Alemania, siempre deja en claro que River es una opción seductora para él. Y Alario, perseguido en los últimos tiempos por una lesión en la rodilla, ve con buenos ojos la chance de irse del Eintracht Frankfurt de Alemania. Gonzalo Martínez, el “Pity” Martínez, le insiste permanentemente para volver a jugar juntos con la camiseta de la banda roja (ganaron la Copa Libertadores 2015, entre otros títulos) y quizás ahora pueda ser el momento para ello. Inter de Porto Alegre ya se mostró interesado en el exColón de Santa Fe.

Franco Armani podría estar un año más en River. (Foto Baires)

Pero al margen de posibles idas y vueltas, el tema que más inquieta a los dirigentes de River es el de Claudio “El Diablito” Echeverri, la principal joya de las divisiones inferiores. El pibe de 17 años tiene contrato hasta diciembre de 2024 y los dirigentes sospechan que su representante, Enzo Montepaone, se lo quiere llevar a un club europeo a mediados del año próximo. Barcelona de España es el club que hasta el momento se mostró más interesado en “El Diablito” y hasta estaría dispuesto a pagar una cifra superior a la de la cláusula de rescisión del contrato, que es de 25.000.000 de euros y se estira hasta 30.000.000 de euros dentro de los últimos diez días antes del cierre del libro de pases. Si Echeverri no firma la renovación del contrato, en River no descartan la posibilidad de dejarlo afuera de la pretemporada en Estados Unidos. “Cuando en el club se percibe voluntad de no negociar la renovación de un contrato, la postura política es clara: separar a ese futbolista. Fijate lo que pasó en su momento con (Benjamín) Rollheiser y (Fabrizio) Angileri”, enfatizó ante Infobae un dirigente importante de River.

Si se soluciona la situación de Echeverri, los juveniles que irán a la pretemporada serán cuatro: el marcador central Ulises Giménez, el propio “Diablito” y los delanteros Ian Subiabre y Agustín Ruberto, todos integrantes del seleccionado argentino Sub-17 que recientemente finalizó cuarto en el Mundial de la categoría en Indonesia.