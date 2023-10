Emiliano Vecchio recordó su pasado como luchador de MMA y habló de su historia de amor con Mechi Blanco: “Me enamoré”

El futbolista de Racing contó diferentes detalles de su relación con la hija del presidente de la Academia

Emiliano Vecchio es un trotamundos del fútbol. Argentina, España, Brasil, Chile, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bolivia fueron los hogares del futbolista surgido en Rosario Central. Con 33 años, debió reponerse a una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida con la camiseta de Racing hasta concretar su regreso con un gol en el último clásico ante Boca Juniors.

Sin embargo, Vecchio se destacó en su carrera por distintas cuestiones alejadas al deporte, como tener un pasado escasamente conocido en las artes marciales mixtas y su actualidad en Avellaneda también está marcada por una razón ajena a lo futbolístico, ya que el volante creativo mantiene una relación con la hija del presidente, Víctor Blanco. Meses atrás tuvieron una hija, llamada Victoria, fruto de la mencionada relación con Mercedes Blanco, quien asistió al programa ESPN Playroom junto a él para precisar cómo nació la historia de amor entre ambos.

Ante la pregunta del conductor Migue Granados, el jugador inició la narración: “Nosotros nos conocimos en un café. Estaba en una reunión con el papá de la señorita... Pasó a saludarlo, se sentó y tomó un café”. A continuación, agregó: “Tenía que ir a buscar a su hija, Guadalupe, al colegio. Me enamoré”. Guadalupe es la hija en común de Mercedes Blanco con Lisandro López, ídolo de Racing.

“Es rarísimo cómo lo está contando”, acotó Mechi, juzgando la forma de su relato y Vecchio se metió de lleno en su relación con su jefe y, a la vez, suegro: “Ya lo conocía hacía seis meses, tenía una excelente relación. ¿Ahora? Es mejor”. “Después de conocernos con ella y vernos dos o tres veces, fui a hablarle al papá. Fui a dar la cara”, detalló. Y remató: “¿Qué me va a decir? Lo aceptó”.

Al comienzo de la entrevista, el ex jugador del Corinthians fue consultado por una faceta poco conocida de su experiencia en la MMA. Sin continuidad en el Timão, debió recurrir a otra profesión para mantenerse activo: “No te voy a mentir, el técnico no me ponía ni en los entrenamientos. Un compañero estaba en la misma situación que yo y me dijo: ‘Mirá, no estamos entrenando, estamos jugando poco, y hay un profesor de Jiu-jitsu que nos quiere enseñar para entrenar un poquito‘. Así conocí las artes marciales”.

Con nueve combates ganados, dos perdidos y un empate, explicó cómo le llegó la posibilidad de pelear, mientras seguía yendo a la escuadra brasileña (llegó en 2009 y se fue en 2010): “Nosotros entrenábamos en la escuela de los hermanos minotauro. Ahí hacía peleas de exhibición con los hermanos Gracie, que era otra escuela. A los 4 meses que entrenaba, me preguntaron si quería empezar a competir de forma amateur. ¿No decía nada en el club? No, aparecía un poco golpeado, pero... Igualmente era con casco”.

En ese tramo de la nota, Emiliano Vecchio volvió a ser introducido en los debates familiares con su pareja. Luego de reconocer el hecho de que pudo haber sido el primero de la relación en decir ‘Te amo’, ambos aclararon una cuestión llamativa respecto a su única hija, Victoria. En su nacimiento, la madre subió una publicación en sus redes sociales con la canción Para siempre, compuesta por Benjamín Amadeo, y se generó una confusión con el nombre del cantante: “Tenemos una hermosa hija que hoy cumple dos meses. Cuando nació, salió por todos lados que había nacido Benjamín Amadeo por un reel (video de Instagram) que yo subí del parto con una canción”. Y agregó: “Después me cruzaban y me decían: ‘Te felicito por Benjamín’. Es más, Benjamín Amadeo dijo que lo quería conocer”.

Más adelante, Migue Granados indagó sobre si la niña tenía alguna presión por ser de algún equipo y Blanco impidió que terminara la frase para imponer su postura: “Es de Racing. La camiseta que llegó primero fue la de Racing...”. Frente a esto, el fanatismo de Emiliano Vecchio por Rosario Central quedó a un costado: “No tuve chance Migue... La hicieron socia antes de que nazca. ¿Cómo hago?”. Por último, dejó una frase que podría causar polémica entre los fanáticos sobre el futuro de Racing y el de su ex club : “¿Quién creo que la va a pasar mejor? Ella”.