La visita, pese a estar en semifinales de la Copa Argentina, no encuentra el rumbo en el torneo local. Teniendo en cuenta el once que viene de igualar con Colón de Santa Fe, Edgardo Bauza no tendrá al colombiano Oscar Cabezas por lesión. En su lugar ingresará Renzo Alfani. Además es duda Germán Herrera por una fatiga muscular.