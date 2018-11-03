Lionel Messi apoyó a la Selección femenina (REUTERS)

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La Selección femenina de fútbol recibió un apoyo más que valioso de cara al repechaje para el Mundial de Francia 2019. Lionel Messi publicó en sus redes sociales un mensaje para convocar a los hinchas a alentar al equipo de Carlos Borrello el próximo jueves, desde las 19, en el encuentro de ida ante Panamá.

"La Pulga" subió una foto a su cuenta de Instagram con el lema "Es la hora de alentarlas" y expresó su apoyo al conjunto que se encuentra entrenando en el predio de Ezeiza para el partido que se disputará en el estadio de Arsenal.

Otros jugadores de la Selección masculina que sumaron su mensaje de aliento al plantel "Albiceleste" femenino fueron Nicolás Otamendi, Gabriel Mercado y Nicolás Tagliafico, que publicaron en sus redes sociales el mismo mensaje que Messi. También dejó su respaldo el DT del elenco nacional, Lionel Scaloni.

La selección argentina clasificó al repechaje para el Mundial tras terminar en el tercer puesto de la Copa América que se realizó este año en Chile, certamen que les dio el boleto directo a Francia 2019 a la selección de Brasil y al elenco local.

Panamá, por su parte, se ubicó en el cuarto lugar en el campeonato Femenino de la Concacaf de Estados Unidos. En el partido por el tercer puesto, empató 2-2 ante Jamaica y cayó en la definición por penales.

Las entradas para la ida se pusieron a disposición de los hinchas esta semana y se agotaron en cuestión de horas, por lo que se espera un marco espectacular en Sarandí.

La vuelta se jugará en Panamá el martes 13 de noviembre, a las 20 (hora local) en el estadio Rommel Fernández.

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