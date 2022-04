Überschwemmungen im Norden von Bogotá aufgrund starker Regenfälle ließen mehrere Fahrzeuge betroffen

Die Wintersaison betrifft weiterhin das ganze Land, in den Anden und im Pazifik überwiegen weiterhin Notfälle. Obwohl viele davon ausgegangen waren, dass dieser klimatologische Effekt nachlässt, gab das Institut für Hydrologie, Meteorologie und Umweltstudien (Ideam) vor zwei Wochen an, dass in diesem Quartal die Niederschläge anhalten und die Niederschläge allmählich zunehmen werden. Die Auswirkungen der Saison sind in der Hauptstadt des Landes bereits zu beobachten, da in verschiedenen Gebieten Überschwemmungen entstanden sind, die die Hauptstraßen, einige Infrastrukturen und sogar Autos betreffen.

Am 20. April, am frühen Morgen, wurden starke Regenfälle gemeldet, die die Stadt Usaquén beim siebten Rennen zwischen der 158. und 162. Straße betrafen, da infolge des Regengusses ein gigantischer Pool in der Gegend geschaffen wurde, wie von RCN Radio kommentiert, etwa 50 Zentimeter, die infolge des Laut RCN Radio wurde in der Gegend ein gigantischer Pool geschaffen, der infolge des Schadens an sieben Fahrzeugen verlassen wurde.

„Ich kam zu mir nach Hause und als ich an dem Punkt ankam, an dem ich all diesen überfluteten Punkt sah, hatte ich keine Wahl, wohin ich gehen sollte, also schickte ich mich, um zu versuchen, vorbeizukommen, aber das Wasser war immer hoch und es stieg ins Auto, ich habe alle Polster nass gemacht und ich denke, etwas im elektrischen Teil ist beschädigt, weil es ausgeschaltet wurde.“ einer der Betroffenen teilte dem kolumbianischen Radiosender mit.

Der Bürger kommentierte nicht nur, was passiert ist, sondern sagte auch, dass das Schlimmste an der Situation darin besteht, dass sie nie von den entsprechenden Behörden besucht wurde, um eine Straßensperrung vorzunehmen oder das Wasser zu evakuieren. Infolgedessen mussten die Betroffenen aus ihren Autos aussteigen und sie schieben, um sie aus dem Gebiet zu holen.

Auf der anderen Seite gab es in anderen Stadtteilen wie Fontibon, Antonio Nariño und Rafael Uribe Uribe andere Probleme wie Unfälle, Übergänge, umstürzende Bäume und kleine Überschwemmungen. Es war jedoch alles schnell kontrolliert und es gab keine Verletzungen.

Vorerst warnte Ideam, dass an diesem Mittwoch sowohl morgens als auch nachmittags der Regen in Bogotá andauern wird und die Temperatur bei 11 Grad Celsius bleiben wird. Das Gebiet, in dem die stärksten Regenfälle konzentriert werden, ist der Osten.

Das Institut prognostizierte am Dienstag auch, dass für die nächsten drei Tage die Bedingungen in den Regionen Pazifik, Karibik, Anden, Orinoquia und Amazonas reichlich bewölkt sein werden mit Niederschlägen, die am Nachmittag, in der Nacht und am frühen Morgen stärker sein werden. Dies kann in Zeiten von starkem Regen, Hagelsturm und/oder Sturm mit elektrischer Aktivität einhergehen.

„Teilweise bis meist bewölkter Himmel. Mäßige bis starke Regenfälle sind abends, nachts und in den frühen Morgenstunden über weite Gebiete von Antioquia, Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindio, im westlichen und südlichen Huila und Tolima wahrscheinlich. Hohe Wahrscheinlichkeit elektrischer Aktivität in Zeiten starken Regens „, sagte er.

Aufgrund der Niederschläge in den letzten Tagen besteht die Wahrscheinlichkeit von Erdrutschen. Daher gibt das Institut einen roten Alarm für 14 Abteilungen in Kolumbien aus, darunter Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Meta, Nariño und Tolima.

Für Tunja, Chipaque, Fúquene, Gachancipá, Guachetá, Guatavita, Nemocón, Suesca, Tocancipá, Ubaté, Ocaña, Neiva, Pitalito und andere Gemeinden in Boyacá, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander und Tolima gibt es orange und gelbe Warnungen für die Gefahr von Vegetationsdeckungsbränden. In La Guajira und Magdalena wird die Wahrscheinlichkeit als hoch eingestuft.

Darüber hinaus wurden Alarme für die hohen Werte einiger hydrografischer Gebiete, plötzliche Anstiege, Überläufe und/oder Überschwemmungen im Rio Grande-Becken gesetzt, in dem die Gemeinde Turbo in Alarmbereitschaft versetzt ist. Für den Fluss San Juan und seine Nebenflüsse wird in den Gemeinden Chocó und Risaralda besondere Aufmerksamkeit empfohlen. Auch im Fluss Magdalena gibt es überflutungsgefährdete Gebiete wie in Santander, in denen die Gefahr eines plötzlichen Anstiegs von Boyacá und Cesar besteht. Tatsächlich sind Gemeinden wie Melgar und Silvania durch diese Erhöhungen von Überläufen und Überschwemmungen entlang des Sumapaz-Flusses bedroht.





