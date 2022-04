Schwedischer Staatsbürger muss dafür bezahlen, dass er nackt in den Straßen von Jericho, Antioquia, spazieren geht

Wie in romantischen Hollywood-Filmen ist es üblich, dass Paare im Regen laufen, vorzugsweise in Zeitlupe. Was jedoch in der Gemeinde Antioquia in Jericho geschah, war weit davon entfernt, ein Akt der Liebe zu sein, mitten in einem Regenguss.

Über soziale Netzwerke war der Moment bekannt, in dem ein Mann mitten in der Flut nackt durch die Straßen der Gemeinde ging. Die Führung des Subjekts umfasste einen Teil des Stadtparks und die Vorderseite der Kirche. Vor diesem Hintergrund informierten mehrere Bürger, die sich in der Nähe dieser Orte befanden, die Behörden über das Lachen hinaus, das der Vorfall hervorrufen könnte, und später stellten sowohl die Polizei als auch die dort versammelten Bürger fest, dass er schwedischer Staatsbürger war.

Der Ausländer wurde zur Polizeistation der Stadt gebracht, und dort erklärte er, er habe nicht die Absicht, die öffentliche Ordnung oder die Ruhe seiner Bewohner zu stören, da sich der Vorfall zu Ostern ereignete. Im Gegenteil, er erklärte, dass ein solcher Akt des „Exhibitionismus“ in seinem Land Brauch sei: nackt zu laufen, wenn es anfängt zu regnen.

Trotz dieser Begründung reichte die Behörde genau eine Beschwerde wegen Exhibitionismus ein, und die Geldbuße muss aufgehoben werden, bevor er das Land verlässt. Auf der anderen Seite wurde die Identität des Bürgers nicht bekannt gegeben, noch war sein Alter.

In Netzwerken ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten, und während einige zustimmten, dass der Schwede aus dem Land ausgewiesen werden sollte, sagten andere, dass seine Handlungen im Vergleich zu anderen Problemen, die im Land auftreten, nicht ernst waren.

„Schade, dass er es nicht in der Kirche gerieben hat, es wäre die Geldstrafe mehr wert gewesen“; „Ein nackter Mann skandalisiert und massakriert und Menschenrechtsverletzungen nein!! Welche Heuchelei „; „Vertreibe ihn oder stecke ihn ins Gefängnis. Natürlich würden sie es in einem ernsten Land, in dem die Wachhunde ihr Land respektieren, so tun „und „Ich hoffe, sie verlangen es, nicht dass sie Ihre Füße küssen, weil Sie ein Ausländer sind“, waren einige der Reaktionen, die auf Twitter veröffentlicht wurden.

Schwedischer Staatsbürger erhielt eine Geldstrafe für Exhibitionismus VIDEO: Über Twitter 0 (@45segundosCO)

Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass dies nicht der einzige Fall von Exhibitionismus war. Ähnliches geschah im Januar, aber an den Stränden von Santa Marta.

Es war im Spa des Dorfes Taganga in Santa Marta, dort ging eine Frau völlig nackt. Laut lokalen Medienberichten ist alles am vergangenen Wochenende passiert. Die Tatsache erzeugte nicht nur Lachen und Blicke der Neugierigsten, sondern führte auch zu Beleidigungen und Anzeichen von Ablehnung. Uniformierte Mitglieder der Nationalen Polizei und des Zivilschutzes waren vor Ort anwesend, um sie aus der Gegend zu holen, die auch voller Touristen und Einheimischer war.

Zu seiner Verteidigung und nach der Version des Touristen, die der Zeitung El Universal gegeben wurde, ist es Teil der Internationalen Raelischen Bewegung, die im Rahmen ihrer Philosophie die Menschenrechte und gleiche Bedingungen für alle verteidigt. Diese Organisation fördert eine Aktion namens „GoTopless Day“ oder „Topless“, die Frauen dazu einlädt, ihren Körper frei zu leben.

„Wir werden argumentieren, dass die Artikel 13 und 43 der kolumbianischen Verfassung uns sagen, dass wir Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber wenn wir diese Aktion durchführen, stellt sich heraus, dass es einen Kodex gibt, der über die kolumbianische Verfassung und die Menschenrechte hinausgeht, und wir Frauen können dieses Recht nicht ausüben an der Spitze „, sagte die Frau inmitten dieser Kontroverse.

