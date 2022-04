Die Opposition wird die Präsidentschaft des Repräsentantenhauses auffordern, den Misstrauensantrag dieser Woche gegen Diego Molano festzulegen.

Colombia's Defense Minister Diego Molano stands during a start of a special operative as a measure to increase security and combat criminal groups at the border between Colombia and Venezuela, at a militar base in Arauca, Colombia February 12, 2022. Picture taken February 12, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

An diesem Dienstag, dem 19. April, fordern Oppositionsparteien, die einen Misstrauensantrag gegen den Verteidigungsminister Diego Molano eingereicht haben, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Jennifer Arias, grünes Licht für einen der entscheidenden Momente der Politik in Kolumbien zu geben.

Insgesamt 30 Vertreter bitten Arias, dieses Datum als Beginn eines weiteren Pulses zwischen der Regierung und der Opposition zu markieren, diesmal aufgrund der umstrittenen Ergebnisse einer Militäroperation, die am 24. März in Puerto Leguizamo stattfand.

Der Antrag hat seine Chance, da die Gesetzgeber seit Montag wieder arbeiten, Daher halten sie es für angemessen, sich dem Antrag zu stellen, bevor die Wahllandschaft ab Mai wieder den Spieß umdreht.

Für Katherine Miranda, eine der anspruchsvollsten Vertreterinnen in diesem Prozess der politischen Kontrolle: „Die ernste Situation in Putumayo macht es absolut notwendig, dass der Sprecher des Repräsentantenhauses das Datum der Debatte über den Misstrauensantrag festlegt, sobald möglich. Ich persönlich hoffe, dass Dienstag so definiert wird, wie es der Tag ist, an dem wir unsere Plenarsitzung haben „, sagte er.

Estas balas fueron presentadas como resultado de la operación conjunta que dejó 11 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia fueron dados de baja en inmediaciones del caserío Alto Remanso en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. (Colprensa-Externos).

Es sei darauf hingewiesen, dass Arias innerhalb der nächsten Stunden die Forderung nach diesem Misstrauensantrag gemäß den Bestimmungen des fünften Gesetzes für diese Art von Verfahren lösen muss.

Für den Vertreter Jorge Gómez: „Die kolumbianische Gesellschaft kann es nicht versäumen, diese schwerwiegenden Ereignisse zu bestehen. In dieser ersten Osterwoche sollte die Sitzung der Debatte über den Misstrauensantrag abgehalten werden, und dann muss die Sitzung zwei, drei Tage später aufgefordert werden, über die Tadel des Ministers abzustimmen, was meiner Meinung nach geschieht „, sagte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass Diego Molano angedeutet hat, dass er im Rahmen seiner Pflichten als Amtsträger dieser politischen Kontrolle ausgesetzt sein wird. Aus diesem Grund: „Als Verteidigungsminister werden wir in unserer Rolle immer an diesen Sitzungen der politischen Kontrolle teilnehmen, mit der Gewissheit, dass wir in Kolumbien Militär haben Streitkräfte und eine Polizei, deren Hauptzweck darin besteht, diese Feinde des Landes zu bekämpfen, um Leben und Ruhe in jeder Ecke des Territoriums zu gewährleisten „, sagte der Minister in der Bilanz der Militäroperationen vom 13. April.

Der Beamte behielt die Argumentation bezüglich der umstrittenen Operation der Nationalarmee bei und bestand darauf, dass es sich um eine legitime Aktion gegen eine bewaffnete Gruppe außerhalb des Gesetzes handele und darüber hinaus Gewalt gegen die Bevölkerung Südkolumbiens hervorruft.

Der Portfolioleiter versicherte, dass der Betrieb vor fünf Monaten geplant war, bevor er grünes Licht für seine Entwicklung gab.

Molano erklärte, dass der Geheimdienst der Marine Informationen über die Anwesenheit illegaler Gruppen in dem Gebiet habe, die Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Drogenhandel durchführten. Er wies auch darauf hin, dass der Zweck der Operation darin bestand, einen Haftbefehl in Kraft zu setzen und dabei „alle Protokolle des humanitären Völkerrechts eingehalten wurden“.

Die Behauptungen des Ministers wurden vom Befehlshaber der Streitkräfte, General Luis Fernando Navarro, unterstützt, der behauptete, die Operation versuche, ein illegales Netzwerk zu beeinträchtigen, das in der Region Verbrechen begangen habe.





LESEN SIE WEITER: