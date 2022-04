Hernán Barcos erzielte Alianza Limas viertes Tor gegen Universitario für Liga 1 2022

Alianza Lima gewann die Universitario de Deportes mit 3-1 im Rahmen der 10 th Datum des Apertura de la Liga-Turniers 1 2022. Die „intime“ Besetzung dominierte die Aktionen und übernahm die Kontrolle über das Spiel im Monumental Stadium. In diesem Sinne schien Hernán Barcos, als es den Anschein hatte, dass das Ergebnis nicht sehr variieren würde, den überwältigenden Vorteil auszubauen und das vierte Tor der Besucher zu erzielen.

Hernán Barcos erzielte 4:1 für Alianza Lima gegen Universitario für den Klassiker Liga 1 2022. (Video: Staatsstreich von Peru).

PREVIA

Universitario de Deportes und Alianza Lima treffen sich heute, am Sonntag, den 17. April, im Estadio Monumental de Ate am 10. Spieltag des Liga 1 Apertura Turniers 2022. Es wird ein Spiel sein, das nur mit den lokalen Fans gespielt wird.

Die „Merengues“ erreichen den peruanischen Fußballklassiker motiviert, nachdem sie im Turnier zwei Siege hintereinander erzielt haben. In beiden Fällen mit der Schwierigkeit, nach einem 1:0 -Fall wieder auf die Anzeigetafel zu kommen: Zu Hause schlug er ADT 2-1 mit einem Double von Stürmer Alex Valera und als Besucher schlug er Ayacucho FC 2-1 mit einem Tor in letzter Minute des Angreifers Andy Polo.

Die Hausbesitzer haben in der Gesamtwertung des Wettbewerbs 16 Punkte erzielt und liegen mit einem Unterschied von fünf Punkten auf dem sechsten Platz gegenüber dem ersten Platz von Cienciano und Sport Huancayo, beide mit 21 Punkten.

Zuerst dachte man, dass Valera dieses Spiel aufgrund körperlicher Beschwerden zu Beginn der Woche verpassen würde, aber er erholte sich in letzter Minute und wird in der Startelf sein. Darüber hinaus werden José Carvallo und Aldo Corzo nach den gesundheitlichen und körperlichen Problemen, unter denen sie litten, Initialisten sein.

Alianza Lima seinerseits kommt mit einer schwierigen Gegenwart zum Duell, insbesondere in der Copa Libertadores, wo es sich immer noch nicht summieren kann und bereits Unbehagen bei seinen Fans hervorruft, die hoffen, dass dieses Duell das sein wird des Rebounds.

Im internationalen Turnier wurde die „intime“ Auslosung mit einer Niederlage gegen Argentiniens River Plate in Lima (0-1) uraufgeführt und verlor dann gegen den Chiles Colo Colo in Santiago (1-2). Natürlich kehrte er in Liga 1 nach 3 Stürzen in Folge zum Sieg zurück, was ihn derzeit mit acht Punkten auf dem 13. Platz in der Tabelle hält, aber mit einem anstehenden Spiel gegen Sport Huancayo.

Wenn Universitario das Spiel gewinnt, kämpft er um den ersten Platz im nationalen Fußball. Aber wenn Alianza Lima dies tut, wird es aus den letzten Plätzen der First Division Meisterschaft herauskommen.