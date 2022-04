Slipknot und Belinda bei Machaca 2022: Die Memes, die das Festivalplakat hinterlassen hat

Am 12. April wurde das Poster für das Machaca 2022 Festival enthüllt, das 2020 und 2021 als vorbeugende Maßnahme gegen die Coronavirus-Pandemie ausgesetzt wurde. Die aktuelle Ausgabe findet am 25. Juni im Parque Fundidora in Monterrey, Nuevo León, statt.

Zu den bekanntesten Künstlern auf dem Poster gehören Paulina Rubio, Cartel de Santa, Aleks Syntek, Pantheon Rokoko, Kumbia Kings, Minuscule Division, Reik, Belinda und Slipknot.

„Habemus #Machaca2022! Bist du bereit? Wir sehen uns im Juni Neffen Tickets unter http://machaca.mx und Filialen @SaharisPopCult @VictoriaMX“, könnte im offiziellen Bericht dieser Veranstaltung nachgelesen werden.

Ebenso wurde berichtet, dass der Ticketverkauf ab dem 14. April sowohl auf der Machaca-Festivalseite als auch in den Filialen der Saharis-Popkultur beginnen wird. Auf der anderen Seite können Personen, die bereits ihr Ticket für das Festival 2020 hatten - das abgesagt wurde - damit an der Veranstaltung teilnehmen.

„Tickets zum Verkauf ab Donnerstag, 14. April http://machaca.mx und Filialen @SaharisPopCult“, konnte auf dem offiziellen Twitter-Account des Festivals nachgelesen werden.

Der große Kontrast zwischen den Musikgenres der Künstler löste Dutzende von Memes in sozialen Netzwerken aus, da es sich um ein Festival handelt, das Pop-, Balladen-, Metal-, Rock- und sogar Reggaeton- und Rap-Künstler zusammenbringt.

Die Anwesenheit von Belinda und der Band Slipknot war eine der am meisten diskutierten unter den wahrscheinlichen Teilnehmern von Machaca 2022, da viele Leute darauf hinwiesen, dass die Art von Rhythmen, mit denen der Popsänger und die Metalband umgehen, nicht gut passen würden.

Die Meme reichten von Verweisen auf die Simpsons bis hin zur Verwendung von Fotografien von Menschen, die Outfits getragen haben, die gleichzeitig nordische, gotische, emo- oder rockige Kleidung mischten.

Es wurden auch einige Bilder aus Filmen verwendet, in denen von einer Romanze zwischen einem Mädchen mit einem ruhigen, rosa und ruhigen Aussehen neben einem Jungen die Rede ist, der sich als Metalhead, Rocker oder eine Art Stil kleidet, der als „unhöflich“ bezeichnet wird.

Die Anzahl der Kommentare, Memes und Witze zu diesem Ereignis war so hoch, dass die Wörter Machaca, Belinda und Slipknot auf Twitter zum Trend wurden, obwohl die meisten Nutzer es mit Humor aufnahmen, es gab auch diejenigen, die enttäuscht und sogar empört waren.

Einige Rocker und Metalheads waren von dem eigenartigen Genremix beleidigt und wiesen darauf hin, dass die Band Slipknot als Publikum mehr als einen Platz auf einem Festival mit Belinda, Paulina Rubio und anderen Popsängern verdiene. „Ich kann nicht glauben, dass sie Nacas und Reggaetoneros mit Rockern zusammenbringen werden“ und „Mein Vertrauen in die Menschheit ging mit diesem 'Poster' verloren“ waren nur einige der negativen Kommentare.

Belindas Fans ihrerseits teilten einfach mit Stolz, wie glücklich sie über Belindas Präsenz in Mexiko sind und die Möglichkeit, „La Reina del Pop“ live zu sehen.

Abgesehen von Humor gab es auch eine Person, die die Organisatoren des Festivals erschütterte, weil sie Aleks Syntek einladen wird. Es sollte daran erinnert werden, dass vor einigen Jahren der Dolmetscher von Sex, Modesty y Lágrimas wegen Belästigung eines kleinen britischen Influencers ausgewählt wurde. Der Bericht beschuldigte Machaca 2022, Pädophilie und gesetzliche Vergewaltigung unterstützt zu haben.

Die vollständige Aufstellung für das Machaca 2022-Festival lautet wie folgt:

-Reik

- Schlupfknoten

-Paulina Rubios

Belinda

-Nicky Jam

-Pantheon Rokoko

-Die große Stille

-Santa-Kartell

-Migos

-Zurdok

-Ale

-Kleinbuchstaben-Division

-Kumbia-Könige

-Reyno

-Chinesische Bandalos

-Samantha Sánchez

-Filme machen

-Vilma Palma und Vampire

-Nortec

-Millionär

-Akil Ammar

-Plano

-Fran

-Polarstern

-Luisa Vox

-Menschen als Maschinen

Es sei darauf hingewiesen, dass bisher nicht bekannt ist, wie die Szenarien und Zeitpläne für jede Band, jeden Künstler und jede Gruppe aussehen werden.

