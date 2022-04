National Coffee Fund erhielt ein Darlehen von 40 Millionen US-Dollar von der japanischen Bank

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador sosteniendo frutos de café tras cosecharlos en Chinchina, Colombia Nov 22, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Ein dreijähriges Darlehen wurde von der japanischen Bank Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) in Höhe von 40 Millionen $ an den National Coffee Fund als Teil des Beitrags zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung vergeben.

Angesichts der Relevanz dieses Darlehens für den Fonds ist zu beachten, dass es auf der Ebene der nachhaltigen Finanzierung in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Loan Market Association, der Asia Pacific Loan Market Association und der Loan Syndications & Trading Association bewertet wurde. spezialisiert auf die sogenannten syndizierten Kredite.

„Wir sind stolz darauf, unsere Beziehungen zum japanischen Finanzmarkt voranzutreiben, nicht nur wegen seiner internationalen Anerkennung, sondern auch, weil er eine ideale Ergänzung zu den Erfolgen der letzten 60 Jahre bei der Positionierung des kolumbianischen Kaffees in Japan darstellt“, sagte der General Manager des Nationaler Kaffeefonds, Roberto Velez Vallejo.

Es ist eine gute Zeit für die Kaffeeproduktion und ihre internationale Projektion. Gemäß dem Darlehen der Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Smbc) an den National Coffee Fund feierte der National Federation of Coffee Growers den 60. Jahrestag seiner Tochtergesellschaft im Land der aufgehenden Sonne.

Nach Angaben der Institution ist Japan der zweite Markt für Direktverkäufe des Verbandes sowie das fünfte Ziel für kolumbianische Exporte und einer der Hauptkunden der Wertschöpfungsstrategie der Gilde, in diesem Fall die der kolumbianischen Fabrik für gefriergetrocknete Kaffee, bekannt als Buencafé.

Darüber hinaus hob der Verband hervor, dass es sich aufgrund der Arbeit der Tochtergesellschaft in Japan um die historische Einführung des Premium-Kaffees „Emerald Mountain“ im Jahr 1989 handelte, der ursprünglich von der Miyako Shokuhin Corporation, heute Capital Corporation, vermarktet wurde.

Dieses Luxusprodukt generiert immer noch Umsatz im Segment der Kaffeespezialitäten, da es als einer der Schlüsselkomponenten von Japans meistverkauftem Dosenkaffee gilt.

Die Föderation berichtete, dass Kolumbiens Kaffeeexporte 1960 41.000 Säcke mit 60 kg betrugen und dass sie sich im letzten Jahrzehnt auf eine Million Säcke Kaffee pro Jahr belaufen, was eines der bekanntesten Produkte ist, die von japanischen Verbrauchern geschätzt werden.

Kolumbianischer Kaffee kam in der Türkei und Katar an

Neben anderen Nachrichten über kolumbianischen Kaffee bestätigte der National Federation of Coffee Growers in den letzten Tagen auch, dass Juan Valdez nach „harter Arbeit und mit dem klaren Ziel, die Marke international weiter auszubauen“, offiziell zwei Geschäfte in der Türkei und Katar eröffnet hat.

Die Geschäfte in Istanbul bzw. Doha werden laut der Kaffeebauergewerkschaft von kolumbianischen Barikulturisten unterstützt, die nicht nur an der Eröffnung der Einrichtungen beteiligt waren, sondern auch für die Aufmerksamkeit der Kunden verantwortlich sein werden, wie es W Radio bekannt war.

„In diesen Märkten tätig zu sein, ist die Verwirklichung der Bemühungen der Marke und die großartige Zusammenarbeit mit unseren Franchisenehmern Honest Holding in der Türkei und der Ali Bin Ali Holding in Katar. Ebenso ist das Erreichen dieses Meilensteins ein immenser Stolz für Juan Valdez und Kolumbien, da wir so das Kaffeeerlebnis und die Tradition unseres Landes in verschiedenen Kulturen weltweit sichtbar machen können „, sagte Sebastián Mejía, internationaler Vizepräsident von Juan Valdez, gegenüber denselben Medien Auslass.

Mit der Eröffnung dieser beiden Geschäfte in der Türkei und Katar hofft die Zunft der Kaffeebauern, dass die Präsenz der Marke kolumbianischer Kaffeebauern im gesamten Nahen Osten gestärkt wird.





