Das tägliche Trinken von bis zu 3 Tassen Kaffee verringert das Risiko von Herz-Kreislauf-Ereignissen und Todesfällen

A cup of coffee bean with rubber heart and coffee bean as heart pulse

Jahrelang wurde Kaffee als Ursache für verschiedene Herzprobleme wie Herzrhythmusstörungen aufgeführt. Mehrere Experten rieten sogar von der Einnahme dieser Infusion ab, um Herzprobleme zu vermeiden. Jüngste Studien haben jedoch darauf hingewiesen, dass ein anhaltender Konsum dieses legendären Getränks die Lebensqualität seiner Verbraucher verbessern würde. In diesem Zusammenhang wies Dr. Fernando de Valais, ein auf Arrhythmien und Elektrophysiologie spezialisierter Kardiologe der Arrhythmia Alliance Argentina Foundation, diese Behauptungen zurück und erinnerte an die Ergebnisse der neuesten wissenschaftlichen Forschung.

„Auf dem jährlichen Kongress des American College of Cardiology in Washington präsentierten Dr. Peter M. Kistler und Kollegen aus Melbourne, Australien, die Ergebnisse einer umfangreichen Datenbank und kamen zu dem Schluss, dass die Aufnahme von 2 bis 3 Tassen Kaffee pro Tag um 8 bis 15% abnimmt. in 10 Jahren das Risiko von Tod und kardiovaskulären Ereignissen, ohne die Inzidenz von Arrhythmien zu erhöhen „, sagte der Spezialist im Dialog mit Infobae.

Einigen Schätzungen zufolge betrifft Vorhofflimmern (AF), das am häufigsten bei klinisch wichtigen Herzrhythmusstörungen, rund 33,5 Millionen Menschen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte außerdem, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einschließlich Herzrhythmusstörungen, die weltweit häufigste Todesursache sind, wobei 2015 rund 17,7 Millionen Menschen an dieser Ursache starben

“Es muy claro el rol causal de ciertas condiciones o hábitos en relación con las arritmias, pero carece de suficientes evidencias científicas cuando se trata del café”, señaló de Valais en diálogo con Infobae (Pexels)

„Die kausale Rolle bestimmter Zustände oder Gewohnheiten in Bezug auf Arrhythmien ist sehr klar, aber es gibt keine ausreichenden wissenschaftlichen Beweise für Kaffee“, sagte de Valais. In diesem Zusammenhang sagte der Experte, dass „unter den verschiedenen Bestandteilen von Kaffeebohnen Koffein mit stimulierender Wirkung auf das Zentralnervensystem, das Herz und das gesamte Herz-Kreislauf-System am bekanntesten ist“, weshalb „Kaffee tendenziell mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, an Herz zu leiden Krankheit und sogar Arrhythmien (die supraventrikulär sein können - wie Vorhofflimmern, das am häufigsten vorkommt - oder ventrikulär).“

Herzrhythmusstörungen treten auf, wenn das Herz einen unregelmäßigen Herzschlag registriert, und wenn die elektrischen Impulse, die den Herzschlag antreiben, nicht richtig funktionieren, sodass es möglicherweise zu schnell (Tachykardie) oder langsam (Bradykardie) oder unregelmäßig schlägt. „ Basierend auf meist anekdotischen Erfahrungen berichten 80% der Ärzte in der westlichen Welt, dass Kaffee bei ihren Patienten mit Herzklopfen oder Arrhythmien deutlich reduziert oder vollständig unterdrückt wird“, sagte de Valais.

Gleichzeitig erinnerte er sich an eine weitere Studie, deren Ergebnisse kürzlich verbreitet wurden. Die Studie von Dr. Eun-Jeong Kim und Kollegen (2021 in der Zeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlicht) untersuchte 386.258 Personen für durchschnittlich 4,5 Jahre. In der Studie wurde festgestellt, dass Freiwillige mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren die Inzidenz verschiedener Arrhythmien nach jeder zusätzlichen Kaffeedosis um 3% reduzierten, „unabhängig vom Zustand der Teilnehmer mit langsamen oder schnellen Metabolisierern“.

Los recientes estudios señalaron beneficios cardiovasculares para los consumidores de café (Pexels)

Darüber hinaus versicherte der auf Arrhythmien und Elektrophysiologie spezialisierte Kardiologe Fundación Arrhythmia Alliance Argentina, dass die statistische Methodik der Studie „es ermöglichte, verwirrende Elemente wie Alkoholkonsum, Rauchen, erreichtes Bildungsniveau und körperliche Aktivität.“ In einer Studie, die auf der Integration von Informationen aus 6 klinischen Studien mit 228.465 Teilnehmern basiert (was als „Metaanalyse“ bekannt ist) stellten Min Cheng und Kollegen eine zusätzliche Verringerung des Auftretens von Vorhofflimmern pro 30 mg Koffein pro Tag um 6% fest „Diese Pathologie ist die“ mehr häufig anhaltende Arrhythmie und verursacht mindestens 1 von 4 oder 5 Schlägen“.

Es ist erwähnenswert, dass nach Angaben aus Beobachtungsstudien eine moderate Kaffeekonsum „ zwischen einer und 3 Tassen pro Tag in Betracht gezogen wird, was einem Maximum von 270 mg Koffein entspricht “, sagte der Experte.

In diesem Ton listete de Valais die Kaffeemengen und die daraus resultierende Beziehung zu dem darin enthaltenen Koffein auf:

- Die Menge an Koffein in einer Tasse Kaffee (150 ml) beträgt 90 Milligramm.

- Die Menge an Koffein in einer Tasse entkoffeinierten Kaffees (150 ml) beträgt 3 Milligramm.

- Die Menge an Koffein in einer Tasse Tee erreicht 40 Milligramm.

- Die Menge an Koffein in einer Dose Cola-Getränk (330 Milliliter) beträgt 40 Milligramm.

„Es ist zu beachten, dass Tee bei gleichem Gewicht mehr Koffein enthält als Kaffee, aber im Allgemeinen wird weniger Tee zur Zubereitung einer Tasse verwendet, und dies hängt außerdem von der Zeit ab, in der er in heißes Wasser getaucht wird “, sagte der Experte. Schließlich stellte er klar: „In Einzelfällen, in denen ein klarer zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Arrhythmien und dem Kaffeekonsum besteht, sollte Kaffee vermieden werden“ und fügte hinzu: „Obwohl Beobachtungsstudien fragwürdige Aspekte haben und nicht zur Begründung von Verhaltensweisen verwendet werden sollten, scheinen sie zeigen, dass es nicht genügend Beweise gibt, um den Kaffeekonsum zur Vorbeugung von Herzrhythmusstörungen in der Allgemeinbevölkerung zu kontraindiziert.“ „Kurz gesagt, dies sind hervorragende Neuigkeiten für diejenigen, die Kaffee genießen“, schloss der Experte der Arrhythmia Alliance Argentina Foundation (www.corazonada.org)

