Die USA werden Switchblade-Drohnen mit Panzerabwehrköpfen in die Ukraine schicken

(Bloomberg) - Das Pentagon plant, 10 der neuesten Switchblade-Drohnenmodelle, die mit Panzerabwehrsprengköpfen ausgestattet sind, zu bestellen und in die Ukraine zu versenden, zusätzlich zu den zuvor angekündigten Auslieferungen einer weniger leistungsstarken Version, so zwei Personen, die sich der Entscheidung bewusst sind.

Die neuen Switchblade-600-Waffen sind Teil der vom Pentagon am Freitagabend angekündigten tödlichen Militärhilfe in Höhe von 300 Millionen US-Dollar, die direkt von der Industrie in Auftrag gegeben wird, anstatt aus den vorhandenen Inventaren entfernt zu werden, so Personen, die darum gebeten haben, sich nicht auszuweisen Pläne.

Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigte am Dienstag, dass Panzerabwehrdrohnen Teil der Bewaffnung sind, die in die Ukraine geschickt wird.

Das Inventar der letzten Waffenrunde, die nach Kiew geschickt wird, umfasst „unbemannte Luftfahrzeuge wie das Switchblade-UAV, das ein höheres technologisches Niveau darstellt, ihnen jedoch zusätzliche Kapazitäten zur Verfolgung gepanzerter Formationen bietet“, sagte Austin.

Das Weiße Haus berichtete am 16. März, dass es 100 Switchblade-Drohnen als Teil eines 800-Millionen-Dollar-Pakets an Waffen und Ausrüstung aus US-Inventaren liefern werde. Bei diesen Systemen handelt es sich jedoch um die Versionen der 2,5-Kilo-Drohnen der „300er-Serie“, die für den Angriff auf Personal und leichte Fahrzeuge entwickelt wurden. Sie können ungefähr 10 Kilometer fliegen und etwa 15 Minuten auf einem Ziel bleiben, so ein Informationsblatt von AeroVironment Inc., dem Hersteller der Drohnen.

Das neue Modell von etwa 23 Kilo, das von der in Simi Valley, Kalifornien, ansässigen Firma hergestellt wird, kann mehr als 39 Kilometer fliegen und 40 Minuten wandern, bevor es mit einem Panzerabwehrsprengkopf angreift. Der Drohnenfahrer verwendet ein Feuerleitsystem auf einem Touchscreen, das auf einem Tablet basiert, mit der Option, die Rakete manuell zu steuern.

Die erste Version der Sturzbombendrohne befindet sich im Arsenal der US-Kommandos, seit sie 2010 heimlich nach Afghanistan geschickt wurde, um sie gegen die Taliban einzusetzen. Offiziere der Armee haben es eine fliegende Schrotflinte genannt.

