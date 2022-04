Billie Eilish würdigte den Schlagzeuger Taylor Hawkins von den Foo Fighters, indem er bei den Grammys 2022 „Happier Than Ever“ sang

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Die amerikanische Sängerin Billie Eilish nahm an der Grammys-Gala 2022 teil, bei der sie ihren Namen auf einem goldenen Megaphon festhalten konnte, da sie bei den National Academy of Recording of Arts and Sciences Awards in 5 Kategorien nominiert wurde. Daher nahm sie vor der Zeremonie mit einem komplett schwarzen, was den düsteren Teil der Sängerin hervorhob, kombiniert mit einer gerafften Frisur und einem Pony, der einen Teil ihrer Stirn bedeckte. Außerdem trug sie eine Brille, die die Augen des Künstlers kaum zeigte.

Bereits in dem Raum, in dem die Preise verliehen werden, trat die Sängerin jedoch auf die Bühne, um das Lied zu spielen, für das sie heute Abend ausgezeichnet werden kann, das heißt: Happier Than Ever (Happier than Ever). Billie machte es also zu einem emotionalen Moment, als sie mit einem völlig anderen Look überraschte als der, mit dem sie ankam, als sie ein T-Shirt mit dem Gesicht des verstorbenen Taylor Hawkins, Schlagzeuger Foo Faghters, trug.

Zu dem Eilish stolz das Shirt hob, das sie in ihrer Präsentation begleitete, die als sentimentaler Akt der Sängerin galt, da bekannt ist, dass die oben genannte Band auch in verschiedenen Kategorien der Gala nominiert ist.

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

