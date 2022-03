„Es ist eine Phase, in der wir uns gerne befinden“: Barros Schelotto, als „Richter“ zwischen Kolumbien und Peru

Ob das kolumbianische Team die Wiederholung der Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewinnt, hängt zu 50% davon ab, was Paraguay im Spiel gegen Peru macht. Für diejenigen, die von Reinaldo Rueda angeführt werden, nützt es nichts, Venezuela zu besiegen, wenn diejenigen, die vom Tigre Gareca angeführt werden, die Guaraníes in Lima besiegen.

Obwohl Paraguay nicht mehr an der Weltmeisterschaft teilnehmen kann, versicherte sein technischer Direktor Guillermo Barros Schelotto, der gerade einen Prozess für die nächsten vier Jahre einleitet, dass seine Führer Profis sein und den Sieg über Peru anstreben werden. Für ihn ist diese halbe Quote von Conmebol von der Arbeit ab, die am 29. März vor Gericht geleistet wurde, motivierend. Im Folgenden finden Sie einige seiner Aussagen auf einer Pressekonferenz.

Während einige vielleicht denken, dass eine Mannschaft, die bereits ausgeschieden ist, im Abschlussspiel der Qualifikationsspiele nicht in der Hierarchie spielen wird, behauptete der argentinische Trainer, der Paraguay anführt, dass sie verantwortlich sein werde und versuchen werde, die drei Punkte zu holen.

Barros Schelotto brachte sogar Paraguays jüngstes Spiel vor, in dem er, ebenfalls bereits ausgeschieden, Ecuador, das bereits qualifiziert war, drei Tore auf Null schlug. Die jüngsten Statistiken, die den Inka-Kader besuchen, sind jedoch nicht zu ihren Gunsten: Im Jahr 2000 war das Ergebnis Peru 2:0 Paraguay; 2003 Peru 4-1 Paraguay; 2007 Peru 0-0 Paraguay; 2011 Peru 2:0 Paraguay; und 2015 Peru 1:0 Paraguay.

„Ich denke, es ist eine Gelegenheit, zu zeigen, wo wir stehen. Gegen Ecuador haben wir ein gutes Spiel gespielt, viele Dinge korrigiert und angefangen, etwas zu bauen, um sie nach und nach zu begeistern. Je bessere Rivalen wir auf unserem Weg finden können, desto besser wird es sein. Offensichtlich müssen wir das Team nach und nach weiter aufbauen „, fügte er hinzu.

1. Brasilien: 42 Punkte (+31).

2. Argentinien: 38 Punkte (+19).

3. Ecuador: 25 Punkte (+8).

4. Uruguay: 25 Punkte (-2).

5. Peru: 21 Punkte (-5).

6. Kolumbien: 20 Punkte (0).

7. Chile: 19 Punkte (-5).

8. Paraguay: 16 Punkte (-12).

9. Bolivien: 15 Punkte (-15).

10. Venezuela: 10 Punkte (-19).

Alle Spiele werden gleichzeitig um 18.30 Uhr (kolumbianische Zeit) ausgetragen. La Tricolor wird Venezuela in Guyana besuchen und der größte Rückgang in der Start-Gehaltsliste wird Juan Guillermo Cuadrado sein, der das Engagement aufgrund der Ansammlung von gelben Karten verlieren wird. Laut Reinaldo Rueda könnten Mateus Uribe, Jefferson Lerma oder Wilmar Barrios an seiner Stelle spielen.

Peru vs. Paraguay

Ecuador gegen Argentinien

Venezuela gegen Kolumbien

Chile gegen Uruguay

Bolivien gegen Brasilien.

