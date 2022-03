Wer war San Patricio und warum wird er am 17. März gefeiert

Jedes Jahr im März feiern 17 verschiedene Städte auf der ganzen Welt den St. Patrick's Day, der aus einer kulturellen und religiösen Gedenkfeier besteht.

Saint Patrick wurde 390 im Westen Großbritanniens geboren, laut dem von Raul Lavalle übersetzten Text St. Patrick's Confession. Zu dieser Zeit plünderten Piraten irischer Herkunft römische Dörfer und in einem solchen Fall wurde er im Alter von 16 Jahren entführt und nach Irland gebracht.

In der Schrift enthüllte das Geständnis von St. Patrick, dass er bei einer christlichen Familie lebte: Sein Vater war Geistlicher und sein Großvater Priester, weshalb er von seinem religiösen familiären Umfeld beeinflusst wurde. Nachdem er entführt wurde, wurde er als Sklave in Irland verkauft, diese Situation ließ ihn mehr an Gott denken.

Am St. Patrick's Day ist es üblich, Bier zu trinken und grüne Outfits zu tragen (Foto: Nicolás Stulberg)

Patrick entkam nach 6 Jahren und kehrte nach Großbritannien zurück, wo er bei seiner Familie blieb und sich darauf vorbereitete, Diakon und später Priester zu werden. Er widmete sich dem Bibelstudium, reiste nach Gallien, aber seine gesamte kirchliche Ausbildung fand an seinem Geburtsort statt.

Einer seiner Freunde bemühte sich, Patrick zum Bischof der Christen von Irland zu ernennen. Er machte Reisen zu abgelegenen Orten, um das Evangelium zu predigen und hauptsächlich zu taufen. Er widmete sich auch der Feier der Eucharistie, ordinierte Geistliche und gründete religiöse Personen.

Nachdem St. Patrick Kirchen gegründet und die Menschen davon überzeugt hatte, Teil des Katholizismus zu sein, starb er um 461 und seit diesem Datum gedenken sie an ihren Jahrestag der Trauer. In Orten wie New York, Argentinien, Irland haben einige Räume in Mexiko Tradition wiedergegeben und deshalb wird es in Begleitung von Bier gefeiert.

Aktivitäten zum St. Patrick's Day im Museum der Interventionen (Foto: Museum der Interventionen)

Nach einer Analyse von Statista Iralanda gehört es zu den Orten, an denen am meisten Bier konsumiert wird. Dies hängt mit dem St. Patrick's Day zusammen, da es während der Beschränkungen in der Fastenzeit keine alkoholischen Getränke trinken durfte, außer an Tagen, an denen es aus diesem Grund einen liturgischen Feiertag gibt 17. März versammeln sich Menschen in Bars, kleiden sich in grüner Farbe und Klee-Ornamente.

Orte um St. Patrick's Day zu feiern

Die siebte Ausgabe des St. Patrick's Fest findet vom 17. bis 20. März 2022 im Museum of Inventions statt, um die keltische Kultur in der Hauptstadt zu verbreiten. Der Eintritt ist frei, es gibt Aktivitäten wie Konferenzen, Filme, Konzerte, eine Gedenkparade um 11:30 Uhr am Sonntag, die Tour beginnt im Hidalgo-Garten, es wird auch Tanz-

* Fahrpläne:

* Am Freitag, den 18. März um 12.30 Uhr wird der Film The Secret of the Book Kells gezeigt, um 15.00 Uhr findet eine Konferenz über das St. Patrick's Bataillon und die irische Diaspora in the World statt.

St. Patrick's Bataillon

Das Bataillon war eine Militäreinheit, die aus Menschen verschiedener Nationalitäten bestand, an denen sich die Iren mit mexikanischen Truppen zusammenschlossen, um die US-Armee im Jahr 1846 bis 1848 zu bekämpfen. An dem Ort befindet sich eine Gedenktafel mit den Namen derjenigen, die das Bataillon San Patricio gebildet haben. In der Nähe befinden sich Stände mit mexikanischen Antojitos, auf der Plaza de San Jacinto Nummer 5 im Viertel San Angel.

