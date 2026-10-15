Cultura

De Vermeer a Faulkner, de Bach a “El gran Gatsby”: David Byrne explica cómo las ideas olvidadas vuelven para transformar a la cultura

Un nuevo ensayo rastrea el camino de obras e inventos que pasaron décadas sepultados antes de regresar al primer plano. La pregunta que deja sin respuesta definitiva es la más inquietante: ¿cómo evitar que lo valioso desaparezca?

El libro del día: "Sleeping Beauties", de David Byrne
El libro del día: "Sleeping Beauties", de David Byrne
Guardar

David Byrne, músico galardonado y cofundador de Talking Heads, lee por diversión artículos de revistas académicas esotéricas y los utiliza para deleitarnos e ilustrarnos.

En su nuevo libro, Sleeping Beauties: Why Good Ideas Go Dormant and How They Wake Up, Byrne recurre a esas lecturas para ofrecer reflexiones profundas sobre la creatividad. A lo largo de nuestra historia de escasez de información, la moneda del progreso fue el descubrimiento. Ahora, en la era de la abundancia informativa, la inspiración y la innovación pueden depender más del redescubrimiento.

PUBLICIDAD

Byrne nos guía en una búsqueda cautivadora para entender cómo llegamos a recordar ideas, inventos y tecnologías olvidadas. Con notable destreza y amplitud, examina cómo ciertos defensores reavivaron las composiciones de Bach y las pinturas de Vermeer después de uno y dos siglos de letargo; cómo los avances tecnológicos reimpulsaron las teorías de la deriva continental y los agujeros negros; cómo los accidentes devolvieron vigencia al lavado de manos y a la genética; y cómo la guerra renovó el interés por el submarino y El gran Gatsby.

David Byrne
David Byrne, músico galardonado y cofundador de Talking Heads

Rastrea el término “bellas durmientes” hasta un estudio de 2004 sobre artículos científicos que permanecieron inactivos antes de ser recuperados. La idea encontró eco en Byrne, quien enseguida pensó en obras y artistas que habían seguido trayectorias similares. Cuenta cómo las pinturas de Vermeer comenzaron a desaparecer del reconocimiento público tras su muerte, a fines del siglo XVII, y no resurgieron hasta mediados del siglo XIX, cuando un periodista y crítico de arte francés vio por casualidad una obra de Vermeer en un museo, buscó más trabajos suyos y publicó un catálogo. Todos deberíamos tener la suerte de contar con un defensor tan apasionado.

PUBLICIDAD

El análisis de Byrne es lúcido y esperanzador. Reconoce que no podemos controlar si una guerra o una caída de la bolsa de valores hundirá una idea en la oscuridad o la impulsará hacia la aceptación. Recuerda que los genios artísticos y científicos suelen pasar inadvertidos porque se adelantan a su época —cuando pocos pueden reconocer su valor— y que nunca es demasiado tarde para que nuestro trabajo encuentre público. También subraya nuestra capacidad para rescatar ideas que merecen atención.

Esto conduce a la pregunta más desconcertante del libro: ¿cómo? Byrne ofrece indicios del proceso al describir cómo personas solitarias devolvieron la radioastronomía y a Faulkner al primer plano gracias a su voluntad y habilidad. Los lectores querrán saber más sobre estrategias eficaces para captar atención, formar alianzas e impulsar tendencias culturales. Inevitablemente se preguntarán cómo pueden proteger sus propias creaciones de ser ignoradas o descartadas. Hay pruebas, por ejemplo, de que las soluciones tienen menos probabilidades de ser rechazadas cuando primero explicamos el problema; de que mostrar un entusiasmo desbordado puede impedir que los demás nos tomen en serio; y de que a veces es más probable que nos escuchen cuando destacamos las limitaciones, además de las fortalezas, de nuestros proyectos predilectos.

En esta imagen proporcionada por A24, David Byrne en una escena de "Stop Making Sense". (Jordan Cronenweth/A24 vía AP)
En esta imagen proporcionada por A24, David Byrne en una escena de "Stop Making Sense". (Jordan Cronenweth/A24 vía AP)

Sería fascinante que Byrne reflexionara sobre esas técnicas y examinara sus propios aciertos y fracasos al lograr que su música y su arte ganaran visibilidad. Comparar los triunfos con las decepciones podría ayudar a aclarar qué hace falta para producir algo que nos sobreviva. Sin embargo, si Byrne dedica poco espacio aquí a sus propias experiencias, nos permite acceder entre bastidores a su mente; en lugar de detenerse en lo que piensa, nos muestra cómo piensa.

En Once in a Lifetime, la icónica canción existencial de su banda, canta sobre cumplir mecánicamente con las rutinas y detenerse a preguntar: “¿Cómo hago funcionar esto?“. En su libro, es muy consciente de que no existe una fórmula infalible para hacer que las ideas perduren o devolverlas a la vida. Lo que presenta es mucho más valioso: un análisis profundo y estimulante de cómo cambia el mercado de las ideas y de qué medidas podemos tomar para modificarlo.

Sleeping Beauties merece un lugar en la biblioteca de cualquiera a quien le importe la creatividad o la cultura. Con el tiempo, quizá se convierta en una bella durmiente, una que las generaciones futuras merezcan despertar.

Fuente: The New York Times

Temas Relacionados

CreatividadInnovaciónDavid Byrneel libro del día

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La Argentina es también mi país”: una exposición revela cómo la infancia porteña marcó al creador de Asterix, René Goscinny

A cien años de su nacimiento, el guionista es homenajeado con una muestra que revive su paso por Buenos Aires, ciudad donde vivió hasta 1945

“La Argentina es también mi país”: una exposición revela cómo la infancia porteña marcó al creador de Asterix, René Goscinny

Murió el compositor del Teatro Colón y docente Claudio Alsuyet

Tenía 68 años. Su trayectoria incluyó obras para orquesta (como “He ahí la noche”, estrenada en 2023), coro y conjuntos de cámara, además de cargos como la dirección del Instituto Superior de Arte del Colón

Murió el compositor del Teatro Colón y docente Claudio Alsuyet

El Premio Planeta 2026 bate su propio récord con 1.424 novelas en su 75° aniversario

El galardón literario más longevo y mejor dotado en español, con un millón de euros para el ganador, celebra este jueves su 75° edición. La gala será presidida por los Reyes de España

El Premio Planeta 2026 bate su propio récord con 1.424 novelas en su 75° aniversario

Robo al Museo Renoir: cómo el ADN y un GPS ayudaron a recuperar los dos cuadros robados

Dos obras de Renoir fueron sustraídas del museo donde vivió el pintor hasta su muerte, en plena Riviera francesa. Una pista fortuita en un accesorio abandonado desencadenó una investigación que terminó con cuatro imputados y un escondite insólito

Robo al Museo Renoir: cómo el ADN y un GPS ayudaron a recuperar los dos cuadros robados

¿“El principio del fin de la literatura”?: uno de cada tres libros autopublicados en España incluye IA

Una investigación con detectores informáticos revela que numerosas obras del comercio electrónico nacional contienen párrafos elaborados por modelos generativos sin que las tiendas digitales adviertan al lector sobre dicho origen

¿“El principio del fin de la literatura”?: uno de cada tres libros autopublicados en España incluye IA

DEPORTES

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

La tajante frase de Leonardo Ponzio ante los rumores de un posible regreso de Ramón Díaz a River

12 fotos del último adiós a Jorge Locomotora Castro

TELESHOW

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

La primera imágen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: del reconocimiento a Charly García a la distinción a Wanda Nara

Juana Repetto defendió a Sebastián Graviotto ante las críticas: “Lo matan por lo que él dice en sus propios posteos”

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo cargamento de ayuda de Estados Unidos llega a Cuba para asistir a 700 familias vulnerables

Nuevo cargamento de ayuda de Estados Unidos llega a Cuba para asistir a 700 familias vulnerables

Estados Unidos destruyó un velero vinculado al régimen iraní que vigilaba a su Armada en el golfo de Omán

Mujer habría fingido dos secuestros con ayuda de inteligencia artificial para quitarle dinero a su pareja en Honduras

Más de 140 cuerpos envueltos en bolsas y sábanas aparecen en las calles de Guatemala: la guerra de pandillas que triplicó las cifras y desbordó a las autoridades

De jugar con la Selección de Costa Rica a ser detenido por presunta extorsión: el caso del futbolista Carlos Barahona