Hungría prohíbe a los adolescentes visitar la exposición World Press Photo por la exhibición de imágenes LGBTQ+

"The Nomad's Final Journey", de Jonathan Fointaine, premiada con una mención de honor por el jurado del World Press Photo, exhibida en el Museo Nacional de Hungría. (Szigetvary Zsolt/MTI via AP)

Se ha prohibido a los menores de 18 años visitar la exposición World Press Photo de este año en Budapest, después de que el gobierno populista de derecha de Hungría determinara que algunas de sus fotos infringen una polémica ley que restringe el contenido LGBTQ+.

La prestigiosa exposición fotográfica mundial, que se exhibe en el Museo Nacional de Hungría en Budapest, recibe cada año más de 4 millones de visitantes de todo el mundo. Su misión consiste en dar a conocer al público mundial la cobertura visual de una serie de acontecimientos importantes. Pero un conjunto de cinco fotos de la fotoperiodista filipina Hannah Reyes Morales llevó a un legislador húngaro de extrema derecha a presentar una queja ante el Ministerio de Cultura del país, que consideró que infringían una ley húngara que prohíbe mostrar contenidos LGBTQ+ a menores.

Ahora, incluso con el consentimiento paterno, los menores de 18 años ya no pueden visitar la exposición. Las fotografías, que documentan una comunidad de ancianos LGBTQ+ de Filipinas que han compartido un hogar durante décadas y se cuidan mutuamente a medida que envejecen, muestran a algunos miembros de la comunidad vestidos de drag y maquillados.

"Mariupol Maternity Hospital Airstrike", de la fotógrafa de Associated Press Evgeniy Maloletka, distinguida con el premio World Press Photo del año por el jurado. (Szigetvary Zsolt/MTI via AP)

Joumana El Zein Khoury, directora ejecutiva de World Press Photo, calificó de preocupante que una serie fotográfica “tan positiva, tan integradora”, haya sido blanco del gobierno húngaro. Era la primera vez que una de las exposiciones se enfrentaba a la censura en Europa, afirmó. “El hecho de que haya un acceso limitado para cierto tipo de público es algo que nos ha conmocionado terriblemente”, declaró Khoury a The Associated Press. “Es alucinante que se trate de esta imagen concreta, de esta historia concreta, y es alucinante que ocurra en Europa”.

La medida de prohibir a los jóvenes el acceso a la exposición fue la última del gobierno húngaro, dirigido por el primer ministro nacionalista Viktor Orban, de restringir la disponibilidad de materiales que promuevan -o representen- la homosexualidad a los menores en los medios de comunicación, incluida la televisión, las películas, los anuncios y la literatura.

Aunque el gobierno insiste en que la ley de “protección de la infancia” de 2021 está concebida para aislar a los niños de lo que denomina propaganda sexual, ha provocado acciones legales de 15 países de la Unión Europea, y la Presidenta de la Comisión del bloque, Ursula von der Leyen, la ha calificado de “vergüenza”.

Reyes Morales, la fotógrafa, afirmó en una declaración enviada por correo electrónico que los sujetos de sus fotografías sirven de “iconos y modelos” para la comunidad LGBTQ+ de Filipinas, y que “no son peligrosos ni perjudiciales”. “Lo que es perjudicial es limitar la visibilidad de la comunidad LGBTQIA+ y su derecho a existir y a ser vistos”, escribió Reyes Morales. “Me entristece mucho que su historia no llegue a la gente que más lo necesita, me entristece que su historia se mantenga en la sombra”. El Ministerio de Cultura de Hungría no respondió a una solicitud de entrevista.

Tamas Revesz, antiguo miembro del jurado de World Press Photo y organizador de las exposiciones de Hungría durante más de tres décadas, afirmó que muchas de las fotografías de la exposición -como la cobertura de la guerra en Ucrania- son “mil veces más serias e impactantes” que la serie de Morales. Pero dado que alrededor de la mitad de las 50.000 personas que visitan la exposición en Hungría cada año son estudiantes, dijo, miles de jóvenes húngaros no podrán ver ahora la colección de World Press Photo, ni siquiera las imágenes libres de contenido LGBTQ+.

“El objetivo de cada imagen y de cada reportaje gráfico es hacernos llegar la noticia a nosotros, el espectador, y muchos reporteros arriesgan su vida para que nosotros tengamos ese conocimiento”, dijo Revesz. “Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera sobre las imágenes expuestas. Estas fotos se tomaron sin prejuicios, y nosotros también deberíamos tomarnos lo que vemos aquí sin prejuicios”.

Dora Duro, la legisladora de extrema derecha que presentó la denuncia por las fotos, dijo sentirse indignada cuando visitó la exposición, y rechazó las afirmaciones de que la decisión del gobierno limitaba la libertad de prensa o la libertad de expresión. “Cómo vive la minoría LGBTQ no es el mayor problema del mundo”, declaró Duro a AP. “Lo que vemos como normal, lo que representamos y lo que transmitimos (a los niños) como valioso influye en ellos, y esta exposición es claramente perjudicial para los menores y, creo, también para los adultos”.

Fuente: AP