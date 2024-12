Once Caldas le hace exigencia a la Dimayor para última fecha de cuadrangulares de Liga BetPlay: preocupa arbitraje

Once Caldas exigió a la Dimayor un veedor especial para el VAR en los cuatro encuentros de la última fecha de cuadrangulares en Liga BetPlay - crédito Colprensa

La sexta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay prometen ser de los más apasionantes de los últimos años, dado que hay cinco equipos en la pelea por dos cupos a la final, en cuatro partidos y ciudades diferentes, y todo quedó para el domingo 8 de diciembre.

Hay mucha tensión por esos encuentros y por eso le exigen a la Dimayor que se garantice el buen arbitraje, primero por petición de Atlético Nacional y ahora del Once Caldas, que en un comunicado se refirió a los elegidos para manejar el VAR en esos compromisos.

Cabe recordar que el Blanco Blanco, junto con el verde, son dos de los conjuntos que se encuentran en la pelea por llegar a la final de la Liga BetPlay, junto con el Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, por el grupo A, y Millonarios es el actual líder en la zona B.

La exigencia de Once Caldas por el arbitraje

Hay serias preocupaciones entre los equipos de los cuadrangulares por el nivel del arbitraje, debido a decisiones que fueron consideradas como erróneas, así como otras que se debatieron en distintos escenarios como el penal sobre Falcao García ante Atlético Nacional.

Por esa razón, el Once Caldas solicitó a la Dimayor que se designen veedores arbitrales para los cuatro encuentros de la última fecha, con el objetivo de garantizar la transparencia en la pelea por la clasificación a la final en los encuentros del grupo A.

En su cuenta de X, el cuadro manizaleño se refirió a dicha petición y mencionó que “fiel a los valores del fútbol y en busca de una competencia justa y transparente, solicita de manera respetuosa a la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, la designación de veedurías arbitrales para los partidos que se jugarán en la fecha seis, grupo B, entre Deportes Tolima vs Once Caldas y América de Cali Vs Junior de Barranquilla”.

“Nuestro objetivo es contar con todas las garantías arbitrales en estas instancias decisivas de la Liga BetPlay 2024-II. Que el juego limpio prevalezca y que los hinchas disfruten de un espectáculo deportivo bajo los principios de justicia y equidad”, señaló en su publicación.

Cabe recordar que Millonarios también le hizo una solicitud a Dimayor para el cambio de horario de los partidos, para que el grupo A juegue a las 4:30 de la tarde y la zona B a las 7 de la noche, para garantizar que Santa Fe no juegue su encuentro con el resultado de Deportes Tolima por la pelea en reclasificación para la Copa Libertadores.

La misma petición de Atlético Nacional

Durante la tarde del 6 de diciembre, Atlético Nacional emitió un comunicado en el que se refirió a las recientes decisiones arbitrales que terminaron en penales contra ellos, empezando por el de Falcao en Medellín y después el de Ray Vanegas, para pedirle a Dimayor que tome cartas en el asunto.

“Teniendo en cuenta la situación de competencia actual del Grupo A de los Cuadrangulares, solicitamos a la Comisión Arbitral que los árbitros que sean designados para dirigir los encuentros entre Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Deportivo Pasto vs. Millonarios FC, que van a ser diputados en la última fecha de los Cuadrangulares, sean seleccionados con base en criterios rigurosos de idoneidad profesional, imparcialidad y experiencia”, decía el documento.

Luego solicitó que haya un veedor especial para los compromisos de la última jornada de cuadrangulares: “Será una garantía adicional de un seguimiento riguroso, tanto en la aplicación del reglamento de la competición, como en la interpretación de las reglas de juego por parte de los árbitros”